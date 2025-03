Námestník ministra zahraničných vecí Rudenko je na návšteve KĽDR

Pchjongjang 15. marca (TASR) - Štátne médiá Severnej Kórey v sobotu informovali, že námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko je v súčasnosti na návšteve KĽDR. Dochádza k tomu pri tom v čase, keď Washington predstavil plán 30-dňového prímeria na Ukrajine, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.



Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA pricestovala ruská delegácia na čele s Rudenkom do Pchjongjangu už v piatok. Moskovská diplomacia do KĽDR zavítala po prvý raz od júna minulého roka, keď sprevádzala ruského prezidenta Vladimira Putina počas rokovaní na najvyššej úrovni s vodcom krajiny Kim Čong-unom.



Podrobnosti Rudenkovej cesty nie sú bezprostredne známe, no pozorovatelia predpokladajú, že jej cieľom môže byť ozrejmenie postoja Ruska v otázke prímeria s Kyjevom, píše Jonhap. Podľa agentúry to môže priamo súvisieť s nasadením severokórejských jednotiek vo vojne na Ukrajine.



Spojené štáty sa začiatkom týždňa s Ukrajinou dohodli, že sa budú usilovať o dosiahnutie 30-dňového prímeria vo vojne, do ktorej KĽDR podľa všetkého vyslala už tisíce vojakov na podporu Moskvy.