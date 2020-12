Námestník ruského šéfa diplomacie: Moskva nečaká od Bidena nič dobré

Moskva 23. decembra (TASR) - Moskva nečaká od novozvoleného prezidenta Spojených štátov Joea Bidena "nič dobré", povedal v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Píše o tom agentúra AFP.



"Rozhodne neočakávame nič dobré. A bolo by čudné očakávať niečo dobré od ľudí, z ktorých mnohí si vybudovali kariéru na rusofóbii a hádzali bahno na moju krajinu," uviedol Riabkov v rozhovore pre tlačovú agentúru Interfax.



Biden na to vyhlásil, že "tento útok nemôže zostať bez odpovede". Reakciu podľa agentúry AFP sľubuje hneď po svojom nástupe do funkcie prezidenta po slávnostnej inaugurácii 20. januára.



Riabkov ďalej uviedol, že Moskva by mala voči USA začať uplatňovať politiku "úplného zadržiavania" a zachovať "selektívny dialóg" o témach, ktoré sú v záujme Ruska. Podľa Riabkova sa Moskva nebude pokúšať kontaktovať členov Bidenovho prechodného tímu a takisto neurobí "jednostranné ústupky". Ak by Spojené štáty aj naďalej pristupovali k Rusku ako k "strategickému rivalovi", Moskva by k nim podľa neho pristupovala podobným spôsobom.



Vyhlásenie Riabkova prišlo po tom, ako dosluhujúci americký prezident Donald Trump omilostil v utorok 15 ľudí vrátane dvoch, ktorí boli odsúdení v spojitosti s údajným zasahovaním Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Rusko bolo obvinené zo zasahovania do týchto volieb v prospech Trumpa - v nádeji, že bude presadzovať mäkšiu politiku voči Moskve.



Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril uplynulý štvrtok presvedčenie, že vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena bude s Ruskom spolupracovať na vyriešení vzájomných nezhôd.



"Očakávame, že všetky problémy, ktoré sa vyskytli - alebo aspoň niektoré z nich - sa za novej americkej vlády podarí vyriešiť," povedal Putin na minulotýždňovej výročnej tlačovej konferencii. Ďalej dodal, že vzťahy medzi USA a Ruskom sa stali "rukojemníkom" domácej politiky Spojených štátov.