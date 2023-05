Námestník šéfa OSN Martin Griffiths pricestoval do Sudánu

Chartúm 3. mája (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v stredu pricestoval do Sudánu s cieľom prediskutovať možnosti, ako pomôcť miliónom civilistov, ktorí uviazli v krajine v dôsledku bojov medzi znepriatelenými generálmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Práve som pricestoval do mesta Port Sudan, aby som znovu potvrdil záväzok OSN voči sudánskemu ľudu," uviedol Griffiths na Twitteri. Jeho hovorca uviedol, že prioritou bude zlepšenie prístupu k humanitárnej pomoci prostredníctvom záruk bezpečného prechodu.



V Sudáne od 15. apríla prebiehajú boje medzi de facto prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom, ktorý stojí na čele armády, a jeho bývalým zástupcom a vodcom Síl rýchlej podpory (RSF) Muhammadom Hamdánom Daklúom. Vyžiadali si už 550 obetí a tisíce zranených.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na očitého svedka informovala, že v sudánskej metropole Chartúm bolo v stredu počuť výbuchy po náletoch napriek tomu, že sa bojujúce strany dohodli na predĺžení prímeria o sedem dní — od 4. do 11. mája.