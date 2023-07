Námestníka ruského ministra zatkli pre obvinenia z úplatkárstva

Moskva 13. júla (TASR) - Námestníka ruského ministra pre digitálny rozvoj Maxima Paršina zatkli pre podozrenia z korupcie, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Bezprostredne pred svojím zatknutím mal námestník podľa správ ruských médií prijímať úplatok.



"Súd prijal žiadosť vyšetrovateľa o predsúdne zadržanie v rámci procedurálneho opatrenia proti (Maximovi) Paršinovi, a to do 12. septembra," uvádza sa vo vyhlásení citujúcom hovorcu moskovského okresného súdu.



Paršina (46) zatkli pre obvinenia z úplatkárstva v mimoriadne širokom rozsahu, cituje DPA. Námestníkom ministra pre digitálny rozvoj v ruskej vláde je od roku 2018.



Medzi jeho povinnosti patria rozvoj informačných technológií (IT), vytváranie priaznivých podmienok pre IT spoločnosti a školenia programátorov.



Korupcia sa v Rusku považuje za rozšírenú sčasti preto, že úrady bojujú voči nej len selektívne, konštatuje DPA.



Občas sú za korupčné praktiky stíhaní aj vysokopostavení činitelia. Bývalý minister hospodárstva Alexej Uľukajev bol v roku 2017 odsúdený za úplatkárstvo na osem rokov väzenia.