Talianskym námestníkom ministra sa stal politik odfotený so svastikou

Rím 1. novembra (TASR) - Za námestníka talianskeho ministra pre infraštruktúru bol vymenovaný politik krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), ktorý spôsobil pobúrenie, keď tlač pred niekoľkými rokmi zverejnila jeho fotografiu s páskou s hákovým krížom na ľavom rukáve jeho košele. Vymenovanie Galeazza Bignamiho do tejto funkcie rýchlo odsúdila talianska opozícia. TASR o tom informuje podľa utorkových správ agentúr AFP a Reuters.



Bignami (47) bol do parlamentu zvolený na kandidátke FdI, strany novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Tá osobne ohlásila jeho vymenovanie do funkcie na tlačovej konferencii. Bignami bude svoju funkciu vykonávať pod Matteom Salvinim, ktorý je lídrom pravicovej strany Liga, ministrom pre infraštruktúru a vicepremiérom.



Talianski opoziční politik Marco Furfaro označil Bignamiho vymenovanie za "prečin a neslušnosť voči ústave, dejinám a obetiam svastiky". "Hanba vám Giorgia Meloniová," uviedol Furfaro.



S rukávovou páskou s hákovým krížom bol Bignami odfotografovaný v roku 2005, no médiá fotografiu zverejnili až v roku 2016. Bignami sa za ňu v pondelok ospravedlnil a uviedol, že má súkromný charakter. "Viackrát som sa ospravedlnil," uviedol politik. Zároveň označil nacistickú ideológiu za "čisté zlo" a odsúdil všetky formy totalitarizmu a prejavy mierené proti demokracii a slobode.



Meloniová sa v októbri stala prvou ženou vo funkcii premiéra v Taliansku. Jej vláda je prvou talianskou krajne pravicovou vládou od čias druhej svetovej vojny. Korene jej strany Bratia Talianska sú spojené s postfašistickým Talianskym sociálnym hnutím (MSI) vytvoreným po druhej svetovej vojne stúpencami talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho.