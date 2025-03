Namíbia má prvú prezidentku, stala sa ňou Netumbo Nandi-Ndaitwahová

Windhoek 21. marca (TASR) - Prezidentskej funkcie v Namíbii sa v piatok zložením sľubu ujala Netumbo Nandi-Ndaitwahová, ktorá je v Afrike jednou z mála žien na takom významnom poste, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Na slávnostnom akte vo Windhoeku sa zúčastnili hlavy štátov z viacerých krajín kontinentu vrátane Angoly a Juhoafrickej republiky, ako aj tanzánijská prezidentka Samia Suluhu Hassanová - doteraz jediná žena, ktorá v súčasnosti stojí na čele africkej krajiny.



Novej prezidentke úrad odovzdal odchádzajúci 83-ročný prezident Nangolo Mbumba. Slávnostné zloženie prezidentského sľubu sa konalo aj pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Namíbie.



Nandi-Ndaitwahová predtým zastávala post viceprezidentky a je dlhoročnou členkou Ľudovej organizácie Juhozápadnej Afriky (SWAPO), ktorá riedko osídlenú a na urán bohatú Namíbiu v roku 1990 priviedla k nezávislosti od Juhoafrickej republiky.



Vo svojom inauguračnom prejave 72-ročná Nandi-Ndaitwahová uviedla, že hoci jej zvolenie povzbudí ostatné ženy, "malo by byť jasné", že nebola zvolená len pre to, že je žena, ale pre svoje zásluhy a schopnosti.



Pokiaľ ide o ciele, ktoré chce ako prezidentka presadiť, prisľúbila zvýšiť investície do rozvoja infraštruktúry, podporiť hospodársku produktivitu, dosiahnuť ekonomický rast a zlepšiť kvalitu života občanov.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Namíbia je jedným z popredných svetových producentov uránu a je tiež bohatá na diamanty. Panujú v nej však veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými.



Ako ďalšie priority Nandi-Ndaitwahová spomenula rozvoj poľnohospodárskeho sektora a riešenie migrácie z vidieka do miest. Vyzvala aj na zavedenie všeobecného zdravotného poistenia.



Zaviazala sa prispievať aj k medzinárodnému úsiliu o riešenie globálnych výziev, ako je zhoršovanie životného prostredia a zmena klímy. Vo svojom prejave vyjadrila podporu i právu Palestínčanov a obyvateľov Západnej Sahary na sebaurčenie a vyzvala na zrušenie medzinárodných sankcií voči Kube, Venezuele a Zimbabwe.



AFP doplnila, že nová prezidentka je dcérou anglikánskeho pastora a aj preto zaujala prísny postoj proti interrupciám, ktoré sú v Namíbii až na výnimočné prípady zakázané. Manželstvá homosexuálov sú nezákonné tiež.