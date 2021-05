Namíbia privítala, že Nemecko uznalo páchanie genocídy

Windhoek 28. mája (TASR) - Namíbia privítala v piatok gesto Nemecka, ktoré uznalo, že počas svojej koloniálnej nadvlády v tejto africkej krajine koncom 19. a začiatkom 20. storočia spáchalo na tamojšom obyvateľstve genocídu.



"Uznanie zo strany Nemecka, že bola spáchaná genocída, je prvým krokom správnym smerom," uviedol pre agentúru AFP hovorca namíbijského prezidenta Alfredo Hengari.



Nemecko v piatok po prvý raz oficiálne uznalo, že v Namíbii spáchalo genocídu. Berlín zároveň tomuto africkému štátu prisľúbil program pomoci vo výške 1,1 miliardy eur zameraný na obnovu a rozvoj. Peniaze budú vyplácané v priebehu nasledujúcich 30 rokov a budú primárne určené pre potomkov domorodých Hererov a Namov.



"Tieto udalosti budeme odteraz nazývať tak, akými sú z dnešnej perspektívy: a to je genocída," uviedol nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Ocenil, že po viac ako piatich rokoch rokovaní s Namíbiou, ktorá bola v rokoch 1884 - 1915 nemeckou kolóniou s názvom Nemecká juhozápadná Afrika, došlo k vzájomnej dohode.



Genocída v Namíbii sa odohrala v rokoch 1904 - 1908, keď sa tamojšie domorodé kmene Hererovia a Namovia vzbúrili proti nadvláde Nemcov, ktorí im konfiškovali pôdu i dobytok. Nemecký generál Lothar von Trotha, ktorého do Namíbie vyslali vzburu potlačiť, vydal v októbri 1904 príkaz na ich vyvraždenie. V snahe ušetriť muníciu nemeckí vojaci odviedli desaťtisíce mužov, žien a detí do púšte, aby tam zomreli, zatiaľ čo iných nechali zomrieť v koncentračných táboroch.



Údaje o počte obetí sa rozchádzajú. Agentúra AFP uvádza, že v tomto období zahynulo najmenej 60.000 Hererov a zhruba 10.000 Namov. Historici tieto udalosti označujú za prvú genocídu 20. storočia.