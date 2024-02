Namíbia žiada Nemecko,aby urýchlilo rokovania o odškodnení za genocídu

Windhoek 25. februára (TASR) - Namíbia vyzvala nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý v sobotu navštívil tamojšiu metropolu Windhoek, aby urýchlil rokovania o odškodnení za genocídu pôvodných obyvateľov krajiny - Hererov a Namov - z koloniálnej éry. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Steinmeier si bol vo Windhoeku uctiť pamiatku bývalého namíbijského prezidenta Hageho Geingoba, ktorý umrel začiatkom februára. Počas spomienkovej slávnosti mu však bolo pripomenuté, že Nemecko sa stále nedohodlo na odškodnení za masakru Hererov a Namov rokoch 1904 až 1908.



Nemecko túto genocídu uznalo až v roku 2021, pričom Namíbii ponúklo financovanie rozvojových projektov v hodnote 1,1 miliardy eur počas 30 rokov. Pre mnohých Namíbijčanov vrátane niektorých vysokopostavených predstaviteľov krajiny však táto ponuka nie je dostatočná a nepredstavuje formálne odškodnenie. Rokovania o tejto téme naďalej pokračujú.



Steinmeier uviedol, že Nemecko je odhodlané vzťahy s Namíbiou zlepšiť. Dodal, že Geingob mu koncom minulého roka povedal, že chce mať možnosť podpísať spoločné nemecko-namíbijské vyhlásenie, ktoré by za spomínanou genocídou urobilo hrubú čiaru.



"A viete, zmierenie nie je o uzatváraní minulosti, ale o prevzatí zodpovednosti za našu minulosť a je to záväzok k lepšej budúcnosti," povedal Steinmeier počas pocty zosnulému prezidentovi.



"Dúfam, že sa do tejto krajiny budem môcť vrátiť veľmi skoro a za iných okolností, pretože som presvedčený, že je najvyšší čas ospravedlniť sa namíbijskému ľudu," dodal nemecký prezident.



Nemecko kolonizovalo Namíbiu v rokoch 1884-1915 ako Nemeckú juhozápadnú Afriku. V rokoch 1904-1908 nemeckí osadníci vyvraždili desaťtisíce pôvodných obyvateľov. Historici tieto masakre označujú za prvú genocídu 20. storočia.