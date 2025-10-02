< sekcia Zahraničie
Namíbijská vláda: Požiar v národnom parku Etosha už nie je aktívny
Nasadených bolo 500 členov namíbijských ozbrojených síl, ktorí pomáhali s hasením požiaru, ktorý pravdepodobne vznikol v dôsledku spracovania dreva na uhlie na farmách v blízkosti parku.
Autor TASR
Windhoek 2. októbra (TASR) - Rozsiahly požiar, ktorý spálil viac ako tretinu najznámejšieho národného parku v Namíbii, už nie je aktívny, oznámili v stredu tamojšie vládne orgány. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar v národnom parku Etosha, ktorý je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou a jednou z najväčších afrických rezervácií divokej zveri, vypukol 22. septembra a rýchlo sa rozšíril v dôsledku vysušenej vegetácie a silného vetra.
„Po druhom prieskumnom lete, ktorý sa uskutočnil v utorok 30. septembra 2025, neboli v národnom parku Etosha (ENP) zistené žiadne aktívne požiare,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva životného prostredia.
Ministerstvo uviedlo, že požiar pohltil územie s rozlohou 853.946 hektárov, čo predstavuje 38 percent rozlohy parku. Celkovo v areáli parku a jeho okolí zostalo nasadených až 364 vojakov. Rezort životného prostredia zároveň dodal, že do parku vyslalo troch veterinárov, aby sa starali o zranené divoké zvieratá.
Ministerstvo uviedlo, že prioritou naďalej zostáva hasenie požiarov mimo parku a zabezpečenie včasnej starostlivosti o zranenú voľne žijúcu zver. V parku žije 14 druhov cicavcov vrátane kriticky ohrozeného čierneho nosorožca.
