Namiesto šéfa ukrajinskej diplomacie príde do Budapešti vicepremiér
Maďarský minister tiež podotkol, že nie Maďarsko odobralo práva Ukrajincom žijúcim v Maďarsku, ale Ukrajina neustále okliešťuje menšinové práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti.
Autor TASR
Budapešť 9. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha nepríde tento týždeň do Budapešti, ako to pôvodne avizoval v pondelok jeho maďarský rezortný partner Péter Szijjártó. Podľa servera telex.hu namiesto neho navštívi Maďarsko podpredseda vlády Ukrajiny pre európsku a euroatlantickú integráciu Taras Kačka, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó v pondelok povedal, že za neustále zhoršovanie maďarsko-ukrajinských vzťahov jednoznačne nesie zodpovednosť Kyjev, avšak maďarská vláda je naďalej odhodlaná k dialógu. Preto tento týždeň pricestuje na návštevu Maďarska šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha.
Na základe aktuálnych informácií ukrajinská vláda na budapeštianske rokovania vo štvrtok definitívne delegovala podpredsedu vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku, uviedol pre server telex.hu maďarský rezort diplomacie.
„Ako by sa dali zlepšiť vzťahy? Napríklad, tak, že by Ukrajinci vrátili všetky práva menšín, ktoré odobrali tamojším Maďarom. To závisí len od nich. Ak sa pod európskym tlakom podarilo obnoviť protikorupčný zákon za jedinú minútu, potom sa za rovnaký čas dajú obnoviť aj práva menšín,“ dodal Szijjártó.
Problém podľa neho je v tom, že zatiaľ čo Európska únia sa intenzívne zaujíma o korupciu v ukrajinskej štátnej správe, osud Maďarov žijúcich na Ukrajine ju vôbec nezaujíma.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
