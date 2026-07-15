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Námorná agentúra OSN: Hormuzský prieliv je pre lode naďalej nebezpečný
IMO krátko po podpísaní memoranda o porozumení medzi USA a Iránom v júni spustila operáciu na evakuáciu lodí s námorníkmi, ktorí v dôsledku vojny uviazli v Perzskom zálive.
Autor TASR
Teherán 15. júla (TASR) - Plavba cez Hormuzský prieliv je pre komerčné plavidlá naďalej príliš nebezpečná, upozornila Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN. Agentúra Bloomberg to označila za dosiaľ najvýznamnejšie varovanie pre lodnú dopravu od obnovenia útokov medzi USA a Iránom, píše TASR.
IMO krátko po podpísaní memoranda o porozumení medzi USA a Iránom v júni spustila operáciu na evakuáciu lodí s námorníkmi, ktorí v dôsledku vojny uviazli v Perzskom zálive. Operáciu však musela rýchlo pozastaviť, pretože Teherán pokračoval v útokoch na lode v Hormuzskom prielive, ktoré podľa neho využívali inú ako ním schválenú trasu vyžadujúcu si povolenie.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez v rozhovore pre rádio Bloomberg opätovne vyzval krajiny na dodržiavanie medzinárodného práva a prepravným spoločnostiam odporučil, aby v tejto situácii poznačenej najmä nestabilitou neriskovali tranzit cez Hormuzský prieliv.
Agentúra Bloomberg poznamenala, že vyjadrenia šéfa IMO iba zdôrazňujú to, ako veľmi je plavba cez strategickú úžinu vzdialená od návratu k bežnému stavu, a to napriek snahám USA zabezpečiť prepravu na trase, ktorá vedie pozdĺž pobrežia Ománu.
Dominguez tiež upozornil, že medzinárodné právo neposkytuje žiadny právny základ na zavedenie mýta alebo povinných poplatkov za plavbu Hormuzským prielivom. Americký prezident Donald Trump v utorok ustúpil od návrhu, aby lode v úžine platili 20 percent z celkovej hodnoty prepravovaného nákladu, s ktorým prišiel iba deň predtým. Poplatky by podľa jeho slov mali najnovšie nahradiť obchodné a investičné dohody so spojencami USA v Perzskom zálive.
IMO krátko po podpísaní memoranda o porozumení medzi USA a Iránom v júni spustila operáciu na evakuáciu lodí s námorníkmi, ktorí v dôsledku vojny uviazli v Perzskom zálive. Operáciu však musela rýchlo pozastaviť, pretože Teherán pokračoval v útokoch na lode v Hormuzskom prielive, ktoré podľa neho využívali inú ako ním schválenú trasu vyžadujúcu si povolenie.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez v rozhovore pre rádio Bloomberg opätovne vyzval krajiny na dodržiavanie medzinárodného práva a prepravným spoločnostiam odporučil, aby v tejto situácii poznačenej najmä nestabilitou neriskovali tranzit cez Hormuzský prieliv.
Agentúra Bloomberg poznamenala, že vyjadrenia šéfa IMO iba zdôrazňujú to, ako veľmi je plavba cez strategickú úžinu vzdialená od návratu k bežnému stavu, a to napriek snahám USA zabezpečiť prepravu na trase, ktorá vedie pozdĺž pobrežia Ománu.
Dominguez tiež upozornil, že medzinárodné právo neposkytuje žiadny právny základ na zavedenie mýta alebo povinných poplatkov za plavbu Hormuzským prielivom. Americký prezident Donald Trump v utorok ustúpil od návrhu, aby lode v úžine platili 20 percent z celkovej hodnoty prepravovaného nákladu, s ktorým prišiel iba deň predtým. Poplatky by podľa jeho slov mali najnovšie nahradiť obchodné a investičné dohody so spojencami USA v Perzskom zálive.