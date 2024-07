Námorná misia EÚ: V Adenskom zálive sme zničili 2 bezpilotné lietadlá

Brusel 7. júla (TASR) - Námorná misia Európskej únie Aspides oznámila, že v nedeľu v Adenskom zálive zničila dve bezpilotné lietadlá. Úlohou operácie Únie je chrániť lode prechádzajúce cez Červené more, píše TASR na základe agentúry Reuters.



Misia Aspides začala svoje pôsobenie vo februári v reakcii na útoky na plavidlá zo strany jemenských povstalcov húsíov, podporovaných Iránom. Tí ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu od vlaňajšieho novembra. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde sa vlani v októbri začala vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Zúčastnení vojaci v rámci misie môžu streľbou brániť obchodné lode alebo seba, ale nemôžu strieľať na pozemné ciele. Nákladné lode musia požiadať o ochranu.



Aspides má predbežný ročný mandát, ktorý sa vzťahuje na Červené more, Adenský záliv, Arabské more a Ománsky záliv, teda na oblasť dvakrát väčšiu ako EÚ.



Útoky povstalcov ohrozujú kľúčovú plavebnú trasu, ktorou sa prepravuje približne 12 percent svetového obchodu. Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v oblasti sa viaceré veľké lodné spoločnosti rozhodli presmerovať svoje nákladné lode na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a zvyšujú tiež náklady na prepravu. V oblasti pôsobia aj námorné sily iných krajín vrátane Spojených štátov.