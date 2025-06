Námorná pechota začala v Los Angeles chrániť federálny majetok

Los Angeles 14. júna (TASR) — Približne 200 príslušníkov námornej pechoty bolo v piatok rozmiestnených v Los Angeles s cieľom chrániť federálny majetok a personál federálnych inštitúcií. Stalo sa tak v súvislosti s násilnosťami, ktoré vyvolali zásahy úradov proti nelegálnymi migrantom, informuje TASR podľa správy televízie CNN.



Dve roty námornej pechoty, ktoré sú súčasťou 700-členného práporu mobilizovaného v pondelok v reakcii na protesty, prevzali na poludnie miestneho času (21.00 h SELČ) ochranu federálnej budovy Wilshire, kde boli predtým rozmiestnené jednotky Národnej gardy, povedal v piatok novinárom generálmajor Scott Sherman. V budove sídli mnoho federálnych úradov vrátane pobočky Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).



Podľa Shermana sa námorná pechota zameria na ochranu federálneho majetku a personálu, nebude však vykonávať činnosti prináležiace bezpečnostným zložkám. Jej príslušníci budú mať štandardné vybavenie, ktoré zahŕňa prilbu, ochranný štít na tvár, obušok a plynové masky.



Príslušníci Národnej gardy, ktorí chránili federálnu budovu Wilshire, budú mať na starosti ochranu federálnych zamestnancov.



Sherman, ktorý velí 4000 príslušníkom Národnej gardy a 700 príslušníkom námornej pechoty vyslaným vládou Donalda Trumpa do Los Angeles, uviedol, že títo nikoho nezadržali. Môžu tak urobiť dočasne, keď zlyhajú všetky ostatné snahy o deeskaláciu, kým na miesto nedorazia príslušníci bezpečnostných zložiek.



Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, vypukli v oblasti Los Angeles pred týždňom a boli reakciou na razie pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE) zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.



V celých USA sa v sobotu očakávajú rozsiahle protesty v súvislosti s veľkou vojenskou prehliadku vo Washingtone – prvej za tri desaťročia - pri príležitosti 250. výročia založenia americkej armády. V ten istý deň oslávi Trump svoje 79. narodeniny. V súvislosti s prehliadkou, na ktorej sa zúčastní 150 vozidiel, 50 bojových lietadiel a viac ako 6600 vojakov a jej začiatok je plánovaný na 18.30 h miestneho času (nedeľa 00.30 h SELČ), vzniklo hnutie No Kings, ktoré avizovalo, že usporiada protesty na viac ako 2000 miestach po celej krajine.