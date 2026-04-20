Námorná pechota zverejnila video dizajnu novej triedy výsadkových lodí
Námorná pechota považuje lode triedy McClung za doplnok svojej flotily najmä v oblasti Indopacifiku, kde sa USA snažia reagovať na rozširujúcu sa vojenskú prítomnosť Číny.
Autor TASR
Washington 20. apríla (TASR) - Americká námorná pechota v novom videu predstavila dizajn novej triedy svojich výsadkových lodí (LSM). Pomenovala ju McClung podľa prvej ženskej dôstojníčky vo svojich službách, ktorá zahynula v boji v Iraku. Úlohou týchto lodí bude prepravovať výsadok, techniku a zásoby priamo na pobrežie bez prístavu a pomáhať aj pri humanitárnych a záchranných operáciách. TASR o tom píše podľa webu Defence News.
Podľa zámeru amerického Veliteľstva námorných systémov (NAVSEA) bude v lodeniciach v Spojených štátoch postupne postavených 35 lodí LST-100 na základe modulárneho projektu holandskej spoločnosti Damen Shipyards. V štandardnej konfigurácii má kapacitu 280 ľudí, dosah zhruba 3400 námorných míľ a dve paluby pre techniku a náklad s plochou 500 a 400 štvorcových metrov. Samostatná paluba je určená pre drony, prípadne vrtuľníky.
„Rozhodujúce je, že LST-100 nie je tradičná obojživelná bojová loď určená na rozsiahle útoky,“ uvádza sa vo videu, ale „je to doplnkové zariadenie poskytujúce nevyhnutnú logistiku a manévrovanie v rámci bojového priestoru, ktoré umožňujú našej väčšej obojživelnej flotile plniť si svoju úlohu“.
Námorná pechota považuje lode triedy McClung za doplnok svojej flotily najmä v oblasti Indopacifiku, kde sa USA snažia reagovať na rozširujúcu sa vojenskú prítomnosť Číny.
Americké námorníctvo má v súčasnosti problémy s pripravenosťou svojej obojživelnej flotily, ktorá je podľa správy z roku 2025 pre oneskorenú údržbu lodí radikálne oslabená. Velenie námorníctva preto v reakcii koncom roka 2025 schválilo návrh na vznik novej triedy lodí ako súčasť širšieho úsilia o modernizáciu flotily. Podporuje to koncept „Zlatá flotila“ americkej administratívy, ktorá sa zameriava na masívne bojové lode „triedy Trump“. Jej vznik americký prezident oznámil v decembri minulého roka.
Podľa zámeru amerického Veliteľstva námorných systémov (NAVSEA) bude v lodeniciach v Spojených štátoch postupne postavených 35 lodí LST-100 na základe modulárneho projektu holandskej spoločnosti Damen Shipyards. V štandardnej konfigurácii má kapacitu 280 ľudí, dosah zhruba 3400 námorných míľ a dve paluby pre techniku a náklad s plochou 500 a 400 štvorcových metrov. Samostatná paluba je určená pre drony, prípadne vrtuľníky.
„Rozhodujúce je, že LST-100 nie je tradičná obojživelná bojová loď určená na rozsiahle útoky,“ uvádza sa vo videu, ale „je to doplnkové zariadenie poskytujúce nevyhnutnú logistiku a manévrovanie v rámci bojového priestoru, ktoré umožňujú našej väčšej obojživelnej flotile plniť si svoju úlohu“.
Námorná pechota považuje lode triedy McClung za doplnok svojej flotily najmä v oblasti Indopacifiku, kde sa USA snažia reagovať na rozširujúcu sa vojenskú prítomnosť Číny.
Americké námorníctvo má v súčasnosti problémy s pripravenosťou svojej obojživelnej flotily, ktorá je podľa správy z roku 2025 pre oneskorenú údržbu lodí radikálne oslabená. Velenie námorníctva preto v reakcii koncom roka 2025 schválilo návrh na vznik novej triedy lodí ako súčasť širšieho úsilia o modernizáciu flotily. Podporuje to koncept „Zlatá flotila“ americkej administratívy, ktorá sa zameriava na masívne bojové lode „triedy Trump“. Jej vznik americký prezident oznámil v decembri minulého roka.