Námorné sily EÚ zachránili posádku tankera prepadnutého pirátmi
Personál európskej námornej misie ATALANTA pri pobreží Somálska nastúpil na tanker s podporou vrtuľníka.
Autor TASR
Mogadišo 7. november (TASR) - Námorné sily Európskej únie (EÚ) v piatok dorazili k tankeru Hellas Aphrodite plaviacemu sa pod maltskou vlajkou po tom, čo naň v Indickom oceáne zaútočili piráti. Z plavidla zachránili všetkých 24 členov posádky, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Personál európskej námornej misie ATALANTA pri pobreží Somálska nastúpil na tanker s podporou vrtuľníka. Loď prepravovala benzín z Indie do Južnej Afriky, keď ju vo štvrtok ráno asi 700 námorných míľ od pobrežia Somálska prepadla pirátska skupina.
Operácia ATALANTA do oblasti nasadila svoje zdroje po núdzovom volaní o pomoc. Na palube tankera sa v čase záchrannej misie nenachádzal nikto neoprávnený, po pirátoch zložky naďalej pátrajú.
