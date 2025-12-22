< sekcia Zahraničie
Námorné sily Kolumbie zadržali 27 ton kokaínu
Deväť ton skonfiškovali na niekoľkých plavidlách v Pacifiku, kde sa na operáciách podieľali aj jednotky Austrálie, Kostariky, Panamy a Salvádora.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bogota 22. decembra (TASR) - Kolumbijské námorné sily zadržali na viacerých lodiach v Tichom a Atlantickom oceáne celkovo 27 ton kokaínu, oznámil v nedeľu prezident juhoamerickej krajiny Gustavo Petro. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Deväť ton skonfiškovali na niekoľkých plavidlách v Pacifiku, kde sa na operáciách podieľali aj jednotky Austrálie, Kostariky, Panamy a Salvádora. Druhá operácia sa uskutočnila s podporou európskych policajných síl neďaleko španielskych Kanárskych ostrovov.
Pri oboch zásahoch zadržali približne 20 podozrivých, uviedol Petro na sociálnej sieti. Operácie vykonané počas dvoch dní označil za pravdepodobne „jedno z najväčších zadržaní v histórii bez jediného úmrtia“.
Armáda USA v posledných mesiacoch uskutočnila útoky na údajné lode s drogami v Karibiku a Pacifiku, pri ktorých zahynulo viac ako 80 ľudí. Ľudskoprávni experti OSN tvrdia, že týmito operáciami sa mohli dopustiť porušenia medzinárodné práva a nezákonného mimosúdneho zabíjania.
V Kolumbii sa vyprodukuje najviac kokaínu na svete. Drogu odtiaľ pašujú na lodiach do USA a Európy. Washington uvalil na kolumbijského prezidenta sankcie pre obvinenia, že nedodržiava medzinárodná záväzky boja proti drogám. Petro to popiera a v novembri pre televíziu CNN uviedol, že jeho vláda zadržala viac kokaínu ako akákoľvek iná vláda v histórii.
Deväť ton skonfiškovali na niekoľkých plavidlách v Pacifiku, kde sa na operáciách podieľali aj jednotky Austrálie, Kostariky, Panamy a Salvádora. Druhá operácia sa uskutočnila s podporou európskych policajných síl neďaleko španielskych Kanárskych ostrovov.
Pri oboch zásahoch zadržali približne 20 podozrivých, uviedol Petro na sociálnej sieti. Operácie vykonané počas dvoch dní označil za pravdepodobne „jedno z najväčších zadržaní v histórii bez jediného úmrtia“.
Armáda USA v posledných mesiacoch uskutočnila útoky na údajné lode s drogami v Karibiku a Pacifiku, pri ktorých zahynulo viac ako 80 ľudí. Ľudskoprávni experti OSN tvrdia, že týmito operáciami sa mohli dopustiť porušenia medzinárodné práva a nezákonného mimosúdneho zabíjania.
V Kolumbii sa vyprodukuje najviac kokaínu na svete. Drogu odtiaľ pašujú na lodiach do USA a Európy. Washington uvalil na kolumbijského prezidenta sankcie pre obvinenia, že nedodržiava medzinárodná záväzky boja proti drogám. Petro to popiera a v novembri pre televíziu CNN uviedol, že jeho vláda zadržala viac kokaínu ako akákoľvek iná vláda v histórii.