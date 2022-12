Námorné sily USA hlásia zadržanie množstva streliva a výbušnín

Manáma 3. decembra (TASR) - Námorné sily USA (US Navy) v sobotu oznámili, že v Ománskom zálive zadržali rybársku loď, ktorá pašovala "viac než 50 ton streliva, rozbušky a raketové palivo". TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Príslušníci US Navy objavili tento náklad vo štvrtok 1. decembra, keď vstúpili na palubu rybárskej lode s cieľom overiť jej právo plaviť sa pod vlajkou príslušnej krajiny, uviedla vo vyhlásení Piata flotila námorných síl USA.



"Toto významné zabránenie (lodi) v pohybe jasne potvrdzuje, že Irán pokračuje v nezákonnom presune smrtiacej pomoci a rušivom správaní," uviedol viceadmirál Brad Cooper, ktorý je veliteľom Ústredného velenia amerických námorných síl (NAVCENT), Piatej flotily i Spojených námorných síl (CMF). Americké námorné sa sily podľa Cooperových slov naďalej usilujú narúšať a znemožňovať nezodpovedné činy v oblasti Ománskeho zálivu.



Piata flotila amerických námorných síl 14. novembra uviedla, že zadržala v Ománskom zálive rybársku loď smerujúcu z Iránu, ktorá pašovala "obrovské" množstvo materiálu na výrobu výbušnín.



Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje už od roku 2015 v Jemene proti húsíom podporovaným Iránom a opakovane obviňuje Irán z toho, že hnutiu húsíov dodáva zbrane. Teherán však tieto obvinenia popiera.



Vojna v Jemene si od svojho začiatku vyžiadala státisíce životov a táto krajina sa ocitla na pokraji hladomoru, píše AFP. Začiatkom októbra sa skončila platnosť prímeria sprostredkovaného OSN, ktoré vstúpilo do platnosti v apríli tohto roka.