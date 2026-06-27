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Námorníctvo evakuovalo z Hormuzského prielivu 2500 námorníkov
Organizácia v utorok oznámila, že plánovala evakuovať viac než 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Londýn 27. júna (TASR) – Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov pred tým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. TASR o tom informovala na základe správy DPA.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí.
Agentúra OSN so sídlom v Londýne dočasne prerušila evakuáciu po štvrtkovom útoku na plavidlo v Ománskom zálive, ktoré predtým preplávalo Hormuzským prielivom.
IMO v súčasnosti vedie rokovania s Iránom, Ománom a Spojenými štátmi s cieľom získať nové bezpečnostné záruky pred obnovením evakuácií.
Organizácia v utorok oznámila, že plánovala evakuovať viac než 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Strategicky významný Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi kľúčové svetové obchodné tepny, bol podľa IMO niekoľko týždňov prakticky zablokovaný po tom, ako Irán začal ohrozovať a napádať civilné plavidlá. Následne Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov. Podľa IMO si konflikt doteraz vyžiadal najmenej 14 obetí z radov námorníkov a terčom útokov sa stalo viac ako 40 obchodných lodí.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí.
Agentúra OSN so sídlom v Londýne dočasne prerušila evakuáciu po štvrtkovom útoku na plavidlo v Ománskom zálive, ktoré predtým preplávalo Hormuzským prielivom.
IMO v súčasnosti vedie rokovania s Iránom, Ománom a Spojenými štátmi s cieľom získať nové bezpečnostné záruky pred obnovením evakuácií.
Organizácia v utorok oznámila, že plánovala evakuovať viac než 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Strategicky významný Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi kľúčové svetové obchodné tepny, bol podľa IMO niekoľko týždňov prakticky zablokovaný po tom, ako Irán začal ohrozovať a napádať civilné plavidlá. Následne Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov. Podľa IMO si konflikt doteraz vyžiadal najmenej 14 obetí z radov námorníkov a terčom útokov sa stalo viac ako 40 obchodných lodí.