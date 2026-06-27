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Námorníctvo evakuovalo z Hormuzského prielivu 2500 námorníkov

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Organizácia v utorok oznámila, že plánovala evakuovať viac než 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive.

Autor TASR
Londýn 27. júna (TASR) – Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov pred tým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. TASR o tom informovala na základe správy DPA.

Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí.

Agentúra OSN so sídlom v Londýne dočasne prerušila evakuáciu po štvrtkovom útoku na plavidlo v Ománskom zálive, ktoré predtým preplávalo Hormuzským prielivom.

IMO v súčasnosti vedie rokovania s Iránom, Ománom a Spojenými štátmi s cieľom získať nové bezpečnostné záruky pred obnovením evakuácií.

Organizácia v utorok oznámila, že plánovala evakuovať viac než 11.000 námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive. Strategicky významný Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi kľúčové svetové obchodné tepny, bol podľa IMO niekoľko týždňov prakticky zablokovaný po tom, ako Irán začal ohrozovať a napádať civilné plavidlá. Následne Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov. Podľa IMO si konflikt doteraz vyžiadal najmenej 14 obetí z radov námorníkov a terčom útokov sa stalo viac ako 40 obchodných lodí.
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