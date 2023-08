Námorníctvo je 3. zložkou Ozbrojených síl USA bez potvrdeného veliteľa

Washington 14. augusta (TASR) - Americké námorníctvo sa v pondelok prvýkrát v dejinách stalo treťou zložkou Ozbrojených síl USA (USAF), na ktorej čele nestojí Senátom potvrdený veliteľ. Republikánsky senátor Tommy Tuberville totiž naďalej blokuje personálne nominácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V pondelok sa zriekol velenia Vojenského námorníctva Spojených štátov (USN) admirál Mike Gilday, ktorý odchádza do výslužby. Nového veliteľa potvrdeného Senátom nemá ani Armáda Spojených štátov (USA), zodpovedná za pozemné operácie a ani Zbor Námornej pechoty Spojených štátov (USMC).



"Toto je bezprecedentné. Nie je to nevyhnutné a je to nebezpečné," uviedol americký minister obrany Lloyd Austin počas rozlúčkovej ceremónie v námornej akadémii v Annapolise v štáte Maryland.



Republikánsky senátor za štát Alabama Tommy Tuberville zablokoval stovky vojenských nominácií. Tvrdí, že Pentagón nevhodne používa štátne financie, keď prepláca cestovné náklady príslušníčkam armády, ktoré chcú podstúpiť interrupciu.



Takéto konanie podľa Austina okrem iného podkopáva vojenskú pripravenosť Spojených štátov a bráni Ozbrojeným silám USA v tom, aby si udržali najlepších dôstojníkov.



Najvyšší súd USA vlani zrušil rozhodnutie v prípade z roku 1973 známom ako "Roe versus Wade", ktoré garantovalo ženám právo na interrupcie. Pentagón následne oznámil, že bude príslušníčkam USAF, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, hradiť cestovné náklady a poskytne im až 21 dní dovolenky.



Od zrušenia rozhodnutia "Roe versus Wade" viacero amerických štátov obmedzilo prístup k potratom a Pentagón argumentuje, že vojačky si nemôžu vybrať miesto služby.



Schvaľovanie vojenských nominácií v Senáte je zväčša hladké a súčasná demokratická väčšina dokáže presadiť svoje predstavy o akejkoľvek nominácii. Blokovanie senátora Tubervilla však celý proces výrazne spomaľuje.



Na novú veliteľku Vojenského námorníctva Spojených štátov (USN) nominoval prezident Joe Biden admirálku Lisu Franchettiovú. Po jej schválení v Senáte pôjde o historický krok a zmenu rodových stereotypov. Stane sa totiž prvou ženou, ktorá bude veliť tejto zložke a zároveň sa stane členkou Zboru náčelníkov štábov (JCS). Franchettiová vojenské námorníctvo dočasne povedie do svojho prípadného potvrdenia Senátom.