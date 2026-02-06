< sekcia Zahraničie
Námorníctvo USA dokončilo skúšky lietadlovej lode John F. Kennedy
Autor TASR
Washington 6. februára (TASR) - Nová americká lietadlová loď USS John F. Kennedy (CVN 79) úspešne dokončila námorné skúšky a vrátila sa do prístavu Newport News v štáte Virgínia. Potvrdila to lodenica Huntington Ingalls Industries, informuje TASR podľa webu armyrecognition.com.
Posádka od 28. januára na mori v prevádzkových podmienkach testovala hlavné pohonné systémy, navigáciu, rozvod elektrickej energie a riadiace systém. Ide o štandardný krok v procese zaradenia novej lode do flotily vojnového loďstva Spojených štátov.
USS John F. Kennedy je druhá lietadlová loď s jadrovým pohonom triedy Gerald R. Ford. Odovzdanie do vojenskej služby je plánované na marec 2027. V rozpočte na fiškálny rok 2026 sa celkové náklady na jej obstaranie odhadujú na približne 13,2 miliardy dolárov.
Vo fáze výstavby sú ďalšie dve lode novej triedy a piata je v projektovej fáze. Postupne nahradia lode triedy Nimitz v pomere jedna k jednej; stavať ich budú v lodenici v Newport News. Doteraz americké námorníctvo naplánovalo celkovo 10 lodí s jadrovým pohonom s označením CVN 78 až CVN 87.
Lode triedy Ford majú výtlak približne 100.000 ton a novonavrhnutý výrazne výkonnejší jadrový zdroj. To umožňuje použiť energeticky náročnejšie radarové zariadenia, pokročilé senzory, digitálne bojové systémy a technológie.
Jedným z najviditeľnejších technických rozdielov oproti triede Nimitz je elektromagnetický systém EMALS pre štart a pristávanie, ktorý znižuje namáhanie konštrukcií lietadiel.
Po uvedení do prevádzky bude na palube pôsobiť letecké krídlo US Navy vrátane lietadiel F-35C Lightning II, radarové lietadlo E-2D Advanced Hawkey a vrtuľníkové perute so strojmi MH-60R Seahawk.
USS John F. Kennedy bol na vodu spustený 29. októbra 2019. Dcéra zosnulého prezidenta Caroline Bouvierová Kennedyová ju pokrstila 7. decembra 2019 za účasti zhruba 20.000 ľudí.
