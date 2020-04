Námorník z lietadlovej lode podľahol na koronavírus

Washington 13. apríla (TASR) - Námorník, ktorý bol na palube americkej lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt, zomrel v pondelok na koronavírusové ochorenie COVID-19. Ide o prvú obeť z takmer 600 potvrdených prípadov nákazy medzi posádkou plavidla, uviedli americké námorné sily, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



Námorníka, ktorý mal 30. marca pozitívny test na danú chorobu, objavili nevládneho minulý týždeň vo štvrtok a umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v nemocnici amerických námorných síl na tichomorskom ostrove Guam, kde lietadlová loď momentálne kotví.



K úmrtiu námorníka došlo približne dva týždne po tom, ako kapitána Bretta Croziera zbavili velenia nad touto lietadlovou loďou za "nezvládnutie komunikácie v súvislosti so šírením pandemického ochorenia na palube". Brett predtým zaslal ministerstvu obrany list so žiadosťou o bezodkladnú pomoc pri riešení šíriacej sa nákazy medzi 4800 členmi posádky.



"Nie sme vo vojne, námorníci nemusia zomrieť," napísal Crozier a odporučil karanténu celej posádky. Kapitán v liste ďalej uviedol, že vypuknutie nákazy na palube je nekontrolovateľné, pričom šírenie infekcie "naberá na rýchlosti". Jeho výzvu však zamietol vtedajší tajomník Vojenského námorníctva Spojených štátov (US Navy) Thomas Modly, ktorý po vlne kritiky za svoj krok minulý týždeň odstúpil.



Pentagón následne povolil evakuáciu tisícok námorníkov z lietadlovej lode na guamskej základni. Zakotvenú loď udržiava v chode časť nenakazenej posádky. Crozier sa po tom, ako sa takisto infikoval, nachádza v karanténe. K pondelku bolo infikovaných celkovo 585 členov USS Theodore Roosevelt, ktorá je jednou z dvoch lietadlových lodí US Navy operujúcich v západnej časti Pacifiku.



Na plavidlách, ako je toto, vládnu stiesnené podmienky a zavedenie spoločenského odstupu je extrémne zložité.