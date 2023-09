Francúza a dvoch Rusov počas plavby na katamaráne napadli žraloky

Brisbane 6. septembra (TASR) - Troch námorníkov z Ruska a Francúzska zachránili v stredu po tom, ako ich počas plavby z Vanuatu do Austrálie na nafukovacom katamaráne napadli žraloky, vyhlásili úrady. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Austrálsky úrad pre námornú bezpečnosť (AMSA) vyhlásil, že reagoval na signál z núdzového majáka približne o 1.30 h. Keď záchranné zložky dorazili na miesto viac než 800 kilometrov východne od austrálskeho pobrežia v Koralovom mori, zistili poškodenie oboch trupov takmer deväťmetrovej lode v dôsledku opakovaných útokov žralokov.



Trojicu osôb – jedného Francúza a dvoch Rusov – zachránila nákladná loď Dugong Ace pod vlajkou Panamy. Na miesto doletelo aj záchranné lietadlo.



"Námorníci sú v poriadku a bez ujmy na zdraví," informoval Joe Zeller z operačného strediska AMSA v Canberre. Muži vo veku 28 až 64 rokov majú doraziť do austrálskeho mesta Brisbane vo štvrtok.



Cesta z tichomorského ostrovného štátu Vanuatu do Austrálie na obdobnom plavidle bežne trvá dva až tri týždne, priblížil Zeller. Mužom podľa neho zachránil životy núdzový maják obsahujúci prijímač GPS, vďaka ktorému ich dokázali záchranári rýchlo lokalizovať.



Zeller tiež povedal, že existuje mnoho dôvodov, prečo žraloky napadnú loď. "Motivácia útoku týchto žralokov je však zatiaľ nejasná," doplnil.