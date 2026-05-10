V Grécku námorný dron so 100 kilogramami výbušnín zneškodnili
Autor TASR
Atény 10. mája (TASR) - Námorný dron naložený 100 kilogramami výbušnín, ktorý objavili rybári pri západogréckom ostrove Lefkada, bol zneškodnený, informovala v nedeľu grécka verejnoprávna stanica ERT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Šesťmetrový dron našli vo štvrtok pri pobreží iónskeho ostrova, pričom jeho motor bol stále v chode. Rybári ho odtiahli do malého prístavu bez toho, aby vedeli, čo preváža.
ERT s odvolaním sa na zdroje z gréckej pobrežnej stráže uviedla, že výbušniny boli odpálené pri kontrolovanej explózii a dron následne previezli do špeciálneho námorného zariadenia, kde pokračuje vyšetrovanie jeho pôvodu, technickej výbavy a trasy, po ktorej sa dostal k Lefkade. „Ide o vážny prípad,“ povedal minister civilnej ochrany Michalis Chrisochoidis.
Grécke médiá uviedli, že išlo o dron Magura ukrajinskej výroby. Tieto bezpilotné člny používa Ukrajina vo vojne proti Rusku.
Denník Kathimerini informoval, že úrady preverujú možné spojenie s využívaním námorných dronov Kyjevom proti ruskej „tieňovej flotile“ tankerov. Podobné útoky boli v minulosti hlásené v Stredozemnom mori medzi Líbyou a Krétou či pri Malte.
To, že motor plavidla stále bežal, vyvolalo podozrenie, že operátori nad ním stratili kontrolu a dron pokračoval v plavbe až kým nenarazil na pobrežie. Aténske úrady preto hovorili o znepokojení z toho, že sa na dovolenkový ostrov dostal stroj plný výbušnín, čo vyvolalo otázky o bezpečnosti na mori a ochrane infraštruktúry.
