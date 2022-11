Nancy Pelosiová prvýkrát od útoku na manžela verejne prehovorila

San Francisco 5. novembra (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová sa v piatok prostredníctvom videa objavila pred verejnosťou prvýkrát od surového útoku muža na jej manžela. Na zhromaždení svojich podporovateľov-aktivistov povedala, že blížiace sa doplňujúce voľby do Kongresu sú bojom za demokraciu a je "veľká šanca ich vyhrať". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



"Ľudia sa ma pýtajú: ´Čo môžem urobiť, aby ste sa cítili lepšie?´ Odpovedám: ´Choďte voliť!´" uviedla členka demokratickej strany Pelosiová účastníkom na online stretnutí.



"Som presvedčená, že je veľká šanca tento zápas vyhrať," dodala Pelosiová.



Hlas sa jej viackrát zlomil, keď rozprávala o zotavovaní svojho manžela po brutálnom útoku. "Bude to dlhá cesta," dodala.



Pelosiová sa poďakovala účastníkom videohovoru za vlnu podpory voči Paulovi Pelosimu (82), ktorý pri vlámaní muža do ich domu v San Franciscu koncom minulého týždňa utrpel zlomeninu lebky a ďalšie zranenia. David DePape (42) naňho zaútočil kladivom, podľa úradov išlo o úmyselný a politicky motivovaný útok.



Demokratická líderka sa aktivistom prihovorila v piatok dopoludnia z Kalifornie, kde jej manžela vo štvrtok prepustili z nemocnice. Hlas sa jej občas zlomil, ale jej dlhý príhovor bol optimistický.



"Teraz chceme nielen vyhrať voľby, ale posilniť demokraciu. Nepochybne je demokracia na hlasovacom lístku," dodala.



Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov amerického Kongresu a 35 senátorov. V niektorých štátoch sa konajú aj regionálne voľby či voľby guvernérov.



Viaceré prieskumy verejnej mienky ukázali, že republikáni si posilňujú pozíciu a opätovne môžu získať väčšinu v jednej alebo oboch komorách amerického Kongresu, komentuje The New York Times.