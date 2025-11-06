< sekcia Zahraničie
Nancy Pelosiová sa nebude uchádzať o znovuzvolenie
Jedna z najvplyvnejších političiek Demokratickej strany pôsobila v Snemovni reprezentantov nepretržite od roku 1987.

Washington 6. novembra (TASR) - Bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov USA a dlhoročná členka tejto dolnej komory Kongresu USA za Demokratickú stranu Nancy Pelosiová vo štvrtok oznámila, že sa v budúcoročných voľbách nebude uchádzať o znovuzvolenie a odíde do dôchodku. Ukončí tak svoje viac ako 40-ročné pôsobenie v americkom zákonodarnom zbore. TASR o tom píše podľa agentúry AP a televízie NBC News.
Pelosiová (85), ktorá v Snemovni reprezentantov zastupovala štát Kalifornia a mesto San Francisco, oznámila svoje rozhodnutie prostredníctvom videopríhovoru. „Nebudem sa uchádzať o znovuzvolenie do Kongresu,“ povedala. „Moje posolstvo mestu, ktoré milujem, je nasledovné: San Francisco, uvedom si svoju silu. Dokázali sme to, čo sa predtým nikomu nepodarilo. Dosiahli sme pokrok. Vždy sme boli priekopníkmi,“ vyhlásila.
Jedna z najvplyvnejších političiek Demokratickej strany pôsobila v Snemovni reprezentantov nepretržite od roku 1987. Počas tohto obdobia bola dvakrát predsedníčkou dolnej komory amerického Kongresu a prvou ženou v tejto funkcii.
V snemovni bola v rokoch 2002 až 2022 líderkou demokratov a kľúčovým spojencom pre prezidentov Baracka Obamu a Joea Bidena. Počas svojho pôsobenia v Kongrese bola Pelosiová horlivou zástankyňou hľadania lieku na ochorenie HIV/AIDS, ktoré sa v 80. a 90. rokoch 20. storočia šírilo v San Franciscu, ako aj boja proti zmene klímy a financovania programov pre deti.
Za jej najväčší legislatívny úspech sa podľa NBC považuje presadenie zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti známeho ako Obamacare, ktorý rozšíril nárok na zdravotné poistenie pre milióny Američanov.
NBC tiež konštatuje, že Pelosiová bola hlasnou kritičkou prezidenta Donalda Trumpa počas jeho prvého funkčného obdobia. Obaja spolu mali niekoľko slovných výmen a Trump ju často prezýval „crazy Nancy“ (šialená Nancy). Pelosiová sa priamej konfrontácii s republikánskym prezidentom nevyhýbala a v roku 2020 demonštratívne roztrhala kópiu Trumpovho prejavu o stave Únie. Presadzovala aj obe neúspešné ústavné žaloby (impeachementy) voči súčasnému prezidentovi.
