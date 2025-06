NAPADOL HASIČOV pri zásahu: Dvaja zomreli

Washington 30. júna (TASR) - Najmenej dvaja hasiči zahynuli a jeden utrpel zranenia po tom, ako ich počas zásahu pri požiari v americkom štáte Idaho prepadol v nedeľu neznámy ozbrojenec, uviedol miestny šerif. Zásahový tím v blízkosti incidentu objavil telo muža so strelnou zbraňou. Guvernér Idaha Brad Little útok označil za „ohavný“, informuje TASR podľa správy agentúry AP a AFP.



K incidentu došlo na severozápade štátu Idaho v horskej oblasti Canfield Mountain neďaleko mesta Coeur d'Alene, kde hasiči pracovali na uhasení požiaru. Streľba bola z oblasti hlásená okolo 14.00 h miestneho času (22.00 h SELČ).



Hovorkyňa miestnej nemocnice Kootenai Health Kim Andersonová potvrdila, že prijali tri obete tohto útoku. Dve z nich boli mŕtve po príchode a tretiu lekári ošetrovali. Údaje o stave tohto zraneného hasiča nemocnica neposkytla. Televízia NBC News pripomína, že nie je jasné, či išlo o tie isté obete, o ktorých informoval šerif Robert Norris.



NBC News s odvolaním na miestny hasičský zbor dodala, že požiar v oblasti Canfield Mountain bol založený úmyselne. Podľa šerifa sa útočník skrýval v členitom horskom teréne. Americké úrady identitu mŕtveho muža pravdepodobne zodpovedného za útok nezverejnili a neuviedli ani, aký druh zbrane mal pri sebe.



„Je to ohavný priamy útok na našich statočných hasičov,“ vyhlásil Little na platforme X. „Žiadam všetkých obyvateľov Idaha, aby sa za nich a ich rodiny modlili, kým budeme čakať na ďalšie informácie,“ dodal guvernér.



Coeur d'Alene je mesto s približne 55.000 obyvateľmi a nachádza sa pri hraniciach so susedným štátom Washingtonom. Canfield Mountain je obľúbená turistická a cyklistická oblasť na okraji tohto mesta, vysvetľuje AP.