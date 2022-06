„Napalmové dievča“ dostalo posledné ošetrenie kože

Toronto 30. júna (TASR) - Kanadsko-vietnamská žena z fotografie, na ktorej ako deväťročné dievča uteká nahá a kričí od bolesti, popálená napalmom počas vojny vo Vietname, absolvovala posledné ošetrenie kože.



Stalo sa tak 50 rokov po tom, ako bombardovací nálet navždy zmenil jej život. Táto fotografia sa stala jedným z najznámejších obrazov vojny vo Vietname a obžalobou utrpenia nevinných civilistov, predovšetkým detí.



Phan Thi Kim Phuc (59), prezývaná tiež "napalmové dievča", podstúpila posledné ošetrenie kože po desaťročiach bolesti spôsobenej silnými jazvami na trupe.



Jej zranenia boli také vážne, že bezprostredne po útoku si lekári mysleli, že dievča neprežije, ale po viac ako roku liečby sa jej stav stabilizoval.



Phan Thi Kim Phuc sa zo zranení napokon zotavila a do roku 1992 žila vo Vietname, potom sa s manželom presťahovala do Kanady, kde žije dodnes.



Naďalej však trpela bolesťami a pred niekoľkými rokmi začala špecializovanú liečbu u chirurgičky Jill Zwaibelovej v Miami, ktorá ju vykonáva bez nároku na platbu.



Predmetnú snímku zhotovil v júni 1972 americko-vietnamský fotoreportér Nick Ut, ktorý v tom čase pracoval pre tlačovú agentúru Associated Press (AP). Novinár za daný záber neskôr získal prestížnu Pulitzerovu cenu.



