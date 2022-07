Napalmové dievča sprevádzalo ukrajinských utečencov na ceste do Kanady

Varšava 5. júla (TASR) - Phan Thi Kim Phuc, ktorá sa ako dieťa stala známou z fotografie z roku 1972 zachytávajúcej útok napalmom počas vojny vo Vietname, sprevádzala v pondelok 236 ukrajinských utečencov na ich ceste z Poľska do Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Phuc, ktorá sa stala známou z fotografie zachytávajúcej ako deväťročné dievča uteká nahé a kričí od bolesti pre popáleniny spôsobené napalmom, bola na palube súkromného lietadla mimovládnej organizácie, ktorým z Varšavy odleteli v pondelok ukrajinskí utečenci do kanadského mesta Regina, metropoly kanadskej provincie Saskatchewan.



Phuc, pôvodom z Vietnamu, je sama kanadskou občiankou, pričom uviedla, že chce, aby sa jej vlastný príbeh ako i jej práca s utečencami stali odkazom mieru.



Na palube tohto lietadla bol okrem Phuc aj argentínsky filantrop, zakladateľ mimovládnej organizácie Solidaire a pilot Enrique Pieyro, ktorý Boeing 787 pilotoval. Na palube bol prítomný i scar Camps zo španielskej mimovládnej organizácie Open Arms.



Utečenci, zväčša ženy a deti, pochádzajúci z celej Ukrajiny, ktorí v pondelok odleteli do Reginy, sú medzi tisícami Ukrajincov, ktorým Kanada poskytla humanitárne víza po tom, čo do ich krajiny 24. februára vpadli ruské vojská.



Od začiatku invázie utiekli z Ukrajiny milióny ľudí, pričom v humanitárnych organizáciách v Európe je podľa Organizácie Spojených národov zaregistrovaných takmer 5,5 milióna ukrajinských utečencov. Kanada je pritom jednou z mnohých západných krajín, ktoré sa rozhodli poskytnúť utekajúcim Ukrajincom útočisko.