Napätie medzi USA a Indiou rastie, Módí navštívi Čínu

Naí Dillí/Peking 6. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí navštívi po vyše siedmich rokoch Čínu. Uviedol to v stredu zdroj z indickej vlády. To je ďalší signál zlepšovania vzťahov medzi Indiou a Čínou v situácii, keď napätie medzi Washingtonom a Naí Dillí rastie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Módí sa zúčastní v Číne na summite Šanghajskej organizácie spolupráce, ktorý sa začne 31. augusta v meste Tchien-ťin, uviedol vládny zdroj oboznámený so situáciou. Módí odcestuje do Číny v období, keď vzťahy Indie a USA čelia najväčšej kríze za posledné roky po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil na ázijskú krajinu najvyššie clá v regióne. Na tovary z Indie zaviedol spočiatku clo vo výške 25 %, v stredu však oznámil, že na produkty z tejto krajiny zavedie dodatočné 25-percentné clo za pokračujúci nákup ruskej ropy.



Módího návšteva Číny tak bude prvou od júna 2018. Dva roky na to sa totiž vzťahy Číny a Indie prudko zhoršili, keď v roku 2020 došlo na sporných hraniciach v Himalájach k stretom, ktoré si vyžiadali životy vojakov na jednej aj druhej strane.



K prvému zmierneniu napätia medzi Čínou a Indiou došlo počas stretnutia indického premiéra a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga počas summitu štátov BRICS v Rusku v októbri minulého roka. Po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta v januári tohto roka a jeho obchodnej politiky sa India a Čína začali približovať ešte viac.



Trump minulý týždeň rozhodol o zavedení 25-percentných ciel na tovary z Indie. Tie vstúpia do platnosti vo štvrtok 7. augusta.



V stredu však podpísal exekutívny príkaz na dodatočné clá vo výške 25 % s tým, že India ďalej nakupuje ruskú ropu. Tie vstúpia do platnosti o tri týždne. Ku koncu augusta tak budú na tovary z Indie platiť 50-percentné americké clá. India najnovšie rozhodnutie Trumpa ostro skritizovala a dodatočné clá označila za „nespravodlivé, neoprávnené a neprimerané“.