Napätie v Kosove: Strany sa obrátili na medzinárodné spoločenstvo

Nákladné autá a buldozér blokujú cestu pri dedine Srbovac, na severe Kosova 11. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Poľskí vojaci v rámci mierovej misie KFOR Kosovo hliadkujú na ceste pri barikáde neďaleko dediny Rudare, na severe Kosova 10. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Belehrad/Priština 11. decembra (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová sa v nedeľu ohradila voči postoju NATO, EÚ a šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, ktorí odsúdili útok na hliadku policajnej a justičnej misie EÚ zameranej na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX) a vyzvali na odstránenie barikád postavených Srbmi na na severe Kosova.Kým západní partneri označili prehradenie ciest za protizákonné, podľa Brnabičovej sú tieto barikády výzvou na mier a na to, aby medzinárodné spoločenstvo začalo konať.Ako informovala agentúra HINA, Brnabičová vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter kritizovala Brusel, žePripomenula predstaviteľom medzinárodného spoločenstva, že nereagovali, keď Srbom boli odopreté ich práva a ich majetok bol konfiškovanýdodala Brnabičová.Kosovský premiér Albin Kurti v reakcii na najnovší vývoj vo vzťahoch Srbska a Kosova povedal, že vyriešená otázka poznávacích značiek a odloženie komunálnych volieb na aprílubezpečil Kurti na Twitteri.Dodal, že srbský prezident Aleksandar Vučič a premiérka Brnabičová sa vyhrážajú vojenskou agresiou, keď vyzývajúVučič totiž v sobotu uviedol, že Belehrad v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z roku 1999 požiada jednotky KFOR, aby zabezpečili návrat príslušníkov srbskej armády a polície do Kosova.Pripustil však súčasne, že NATO s najväčšou pravdepodobnosťou nebude súhlasiť.Verejnoprávna televízia RTS informovala, že Vučič zvolal na nedeľu zasadnutie Rady národnej bezpečnosti, a to pre hrozby Kurtiho, žeNapätie na severe Kosova rastie, pričom Belehrad a Priština navzájom obviňujú z ohrozovania mieru a bezpečnosti, zatiaľ čo Brusel po útoku na hliadku misie EULEX v Kosove v nedeľu vyhlásil, že nebude tolerovať násilie a požaduje odstránenie barikád.Srbi na severe Kosova v nedeľu už druhý deň po sebe zablokovali hlavné cesty po tom, ako v noci došlo k ich prestrelke s políciou.Streľba súviselo so sobotňajším zatknutím bývalého policajného dôstojníka, ktorého Priština obviňuje, že vyvolával nepokoje vo väčšinovo srbských oblastiach na severe Kosova, kde boli po odchode Srbov z kosovských inštitúcií vypísané komunálne voľby.Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v sobotu informovala, že tieto voľby budú odložené do apríla. Tento krok by mal podľa Prištiny viesť k zmierneniu etnického napätia, ktoré sa v posledných mesiacoch zintenzívnilo.Komunálne voľby na severe Kosova boli pôvodne naplánované na 18. decembra, ale Srbi, ktorých podporuje Belehrad, vyhlásili, že ich budú bojkotovať.