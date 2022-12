Napi.hu: Kruhy blízke maďarskej vláde unikajú stíhaniu

Budapešť 1. decembra (TASR) - Podnikatelia z kruhov blízkych maďarskej vláde v prípadoch podozrenia z korupcie stále unikajú trestnému stíhaniu. Podľa spravodajského servera Napi.hu to vyplýva z analýzy Európskej komisie (EK) k stredajšiemu rozhodnutiu, ktoré sa týka podmienok vyplácania eurofondov Maďarsku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



V rozsiahlom dokumente Komisia okrem iného vytýka, že maďarský trh verejného obstarávania stále charakterizujú praktiky brániace súťaži. Podľa hodnotenia Bruselu zostáva podiel zákaziek zadaných vo výberových konaniach, v ktorých je iba jeden uchádzač, medzi najvyššími v rámci Únie.



Obmedzovanie slobody médií, nepriateľské prostredie okolo mimovládnych organizácií a opakujúce sa výzvy súvisiace s uplatňovaním pravidiel transparentnosti a prístupu k informáciám verejného záujmu podľa EK ďalej oslabili protikorupčný rámec.



V analýze sa však konštatovalo aj to, že maďarské orgány zlepšili dohľad nad regulárnosťou verejného obstarávania po tom, ako EK neustále zisťovala vážne systémové nedostatky a zneužívania.



EK v stredu oznámila, že zachová svoj pôvodný návrh z 18. septembra na pozastavenie 65 percent záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu EÚ vyčlenených pre Maďarsko.



Komisia v rámci hodnotenia postupu podmienenosti skonštatovala, že aj napriek krokom maďarskej vlády pretrváva riziko pre rozpočet EÚ, keďže nápravné opatrenia, ktoré je ešte potrebné splniť, sú štrukturálneho a horizontálneho charakteru.



Maďarsko podľa EK nedokázalo do 19. novembra primerane implementovať hlavné aspekty 17 nápravných opatrení dohodnutých v rámci všeobecného mechanizmu podmienenosti, ako sa zaviazalo. Na odstránenie zostávajúcich rizík pre rozpočet EÚ v Maďarsku budú preto potrebné ďalšie zásadné kroky.



Komisia zároveň odporučila krajinám EÚ, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur v podobe grantov. Exekutíva EÚ tak urobila po tom, ako sa ubezpečila, že do národného plánu boli zahrnuté dôležité míľniky týkajúce sa nezávislosti súdnictva a ochrany rozpočtu EÚ, ako aj záväzky ich plnenia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)