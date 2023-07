Napi.hu: Peniaze z ruskej špionážnej banky sú v nedohľadne, aj pre SR

Budapešť 14. júla (TASR) - Medzinárodná investičná banka (IIB) sa s vyplatením podielov svojich bývalých akcionárov neponáhľa. K miliardám vo finančnej inštitúcii, ktorá kedysi sídlila v Budapešti a teraz sídli v Moskve, sa nedostali bližšie ani česká, ani slovenská vláda. Konštatuje to v piatok internetové vydanie maďarského denníka Népszava, ktoré pripomína, že tento ruský finančný ústav sa zvykne označovať aj za "špionážnu banku". Informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská vláda, ktorá odvolala z banky svojich delegovaných predstaviteľov v apríli, neodpovedala na opakované otázky Népszavy, čo bude so 74 miliardami forintov (takmer 200 miliónmi eur) vloženými do IIB. Z odpovedí českej a slovenskej vlády pre denník vyplýva, že Bratislava vníma situáciu menej optimisticky ako na jar a pokrok nevidí ani Praha.



Ministerstvo financií SR v marci pre denník uviedlo, že pripravuje dohodu s IIB o dlhodobom splácaní protihodnoty za slovenský podiel. Teraz však na otázky Népszavy hovorca vlády SR napísal, že akceptovaný postup na vyrovnanie vzájomných finančných pohľadávok bol prerušený po nadobudnutí účinnosti amerických sankcií uvalených na vedenie banky.



Podľa českej vlády je malá šanca, že získa späť svojich 34,7 milióna eur. "Očakávame, že vedenie IIB v blízkej budúcnosti podnikne skutočné kroky na dosiahnutie dohody. Ak tak neurobí, Česká republika využije všetky zákonné prostriedky, ktoré má k dispozícii," zopakovalo teraz české ministerstvo financií svoj postoj z marca.



Šéf úradu vlády v Budapešti Gergely Gulyás v apríli priznal, že neexistuje žiadna záruka, že Maďarsko získa z banky späť celú vloženú sumu alebo aspoň jej časť.



Podľa servera mfor.hu lukratívne sídlo banky v budínskom paláci na nábreží Dunaja síce vysťahovali, avšak budova zostala majetkom ruskej banky.



USA začiatkom apríla zaradili na sankčný zoznam ruskú IIB a jej troch predstaviteľov: dvoch občanov Ruska a jedného občana Maďarska, ktorý je podpredsedom správnej rady IIB.



Maďarské ministerstvo hospodárskeho rozvoja 13. apríla potvrdilo, že Maďarsko vystupuje z ruskej IIB. "Vláda prerokovala situáciu a skonštatovala, že hoci IIB zohrala významnú úlohu v rozvoji strednej a východnej Európy, v dôsledku uvalených amerických sankcií stratila činnosť banky zmysel," napísal rezort. Maďarská vláda následne odvolala z funkcií v IIB osoby delegované Maďarskom.



Presťahovanie sídla IIB do Budapešti označili už v roku 2019 kritici maďarského premiéra Viktora Orbána za prejav posilnenia ruského vplyvu v Maďarsku.