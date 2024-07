Napoleonove pištole idú do dražby, majú miliónovú hodnotu

Paríž 1. júla (TASR) - Dve pištole, ktorými sa chcel kedysi francúzsky cisár Napoleon Bonaparte zastreliť, pôjdu na budúci víkend do dražby. Podľa očakávania aukčného domu ich cena môže dosiahnuť až 1,5 milióna eur. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Na bohato zdobených zbraniach vykladaných zlatom a striebrom je vyrytý cisárov obraz. Pištole takmer ukončili život francúzskeho panovníka v roku 1814, keď cudzie vojská porazili jeho armádu, obsadili Paríž a on sa musel vzdať moci.



"Po porážke francúzskej kampane bol úplne deprimovaný a chcel spáchať samovraždu týmito zbraňami, ale jeho sluha odstránil pušný prach," povedal dražiteľ Jean-Pierre Osenat.



Napoleon namiesto toho užil jed, ale zvracal a prežil. Neskôr venoval pištole svojmu asistentovi, čím sa mu poďakoval za jeho vernosť, dodal Osenat.



Očakáva sa, že na nedeľnej aukcii vo Fontainebleau južne od Paríža sa zbrane predajú za 1,2 až 1,5 milióna eur.



Pamätné predmety cisára sú medzi zberateľmi mimoriadne vyhľadávané. Jeho slávny čierny klobúk s modrým, bielym a červeným lemovaním vlani v novembri vydražili za 1,9 milióna eur.



Po abdikácii Napoleon odišiel do exilu na ostrov Elba pri pobreží Talianska. Čoskoro sa za dramatických okolností vrátil do Francúzska. Jeho panovnícku kariéru definitívne ukončil Briti v bitke pri Waterloo v roku 1815. O šesť rokov neskôr zomrel v exile na odľahlom atlantickom ostrove Svätá Helena vzdialenom asi 1900 km od pobrežia Afriky.