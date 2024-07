Napoleonove pištole sa predali na aukcii za 1,7 milióna eur

Paríž 8. júla (TASR) - Za 1,7 milióna eur vydražili v nedeľu dve pištole francúzskeho cisára Napoleona Bonaparta, ktorými sa kedysi chcel zabiť. TASR o tom informuje podľa stanice BBC News.



Očakávalo sa, že kazeta s pištoľami, ktoré vytvoril parížsky výrobca zbraní Louis-Marin Gosset, sa vydraží za 1,2 až 1,5 milióna eur.



Dražbu zorganizovali aukčné domy Osenat a Rossini v meste Fontainebleau neďaleko paláca, kde sa Napoleon po svojej abdikácii v roku 1814 pokúsil vziať si život.



K predaju zbraní došlo po tom, ako ich francúzske ministerstvo kultúry nedávno zaradilo medzi národné poklady a zakázalo ich vývoz z krajiny.



Znamená to, že francúzska vláda má teraz 30 mesiacov na to, aby nemenovanému novému majiteľovi predložila ponuku na kúpu. Znamená to tiež, že pištole môžu opustiť Francúzsko len dočasne.



Zbrane sú vykladané zlatom a striebrom a je na nich vyrytý obraz Napoleona z profilu.



Vladár nimi chcel spáchať samovraždu v noci 12. apríla 1814 po porážke svojej armády cudzími vojskami, keď sa musel vzdať moci. Jeho blízky spolupracovník Armand de Caulaincourt však zo zbraní odstránil strelný prach a Napoleon sa namiesto toho otrávil, ale prežil.



Cisár pištole neskôr daroval de Caulaincourtovi, ktorý ich prenechal svojim potomkom.



Súčasťou predaja bola aj pôvodná kazeta na pištole a rôzne príslušenstvo vrátane puzdra na strelný prach.



Napoleon sa vrátil k moci v roku 1815 po vyhnanstve na stredomorskom ostrove Elba, ale bol porazený v bitke pri Waterloo. Zomrel v roku 1821 vo svojom druhom exile na ostrove Svätá Helena v južnom Atlantiku.



Napoleonove memorabílie sú zberateľmi veľmi vyhľadávané. Jeden z jeho ikonických dvojrohých klobúkov sa vlani v novembri predal na aukcii za 1,9 milióna eur.