Napomínanie v Poľsku nezabralo, za nenosenie rúšok bude pokuta

Varšava 9. októbra (TASR) - Poľské ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2 malo ďalších 4739 ľudí. Ide o ďalší rekordný nárast počtu infikovaných.



Koronavírusu nového typu alebo komplikáciám, ktoré spôsobil, podľahlo ďalších 52 ľudí.



Informovala o tom poľská mutácia časopisu Newsweek, podľa ktorej bolo v Poľsku od 4. marca potvrdených 116.338 prípadov nakazenia koronavírusom nového typu. Epidémia si vyžiadala doteraz 2919 obetí.



Hovorca poľského ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz v piatok na brífingu vo Varšave ubezpečil, že v Poľsku nebude núdza o testy. "Len my ako ministerstvo zdravotníctva môžeme v blízkej budúcnosti distribuovať do poľských laboratórií až 500.000 testov," uviedol.



Námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska v rozhovore pre Radio 24 uviedol, že od soboty sa v Poľsku prestane "tolerovať nosenie rúška pod bradou alebo pod nosom".



"Prestávame s napomínaním. Okamžite potrestáme pokutou až do výšky 500 zlotých (111 eur)," uviedol, pričom dodal, že úrady budú vyžadovať, aby sa rúškom chránili aj predavači v obchodoch. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí prevádzkovateľovi pokuta 30.000 zlotých (6690 eur).



Kraska tiež zdôraznil, že pokuty sa budú v Poľsku dávať aj v prípade nesprávneho nosenia rúška. Vysvetlil, že "nemá zmysel tolerovať rúško tesne pod bradou alebo na čele, pretože je známe, že takto neplní svoju funkciu (...). Mali by byť zakryté ústa a nos".



"Dospeli sme k bodu, keď napomenutie nefunguje, takže sme sa museli uchýliť k trestom za nedodržiavanie" pravidiel, uviedol námestník ministra, pričom vyjadril nádej, že takto - pokutovaním - sa disciplína Poliakov zlepší.



Dodal, že osobe, ktorá nedodrží toto ustanovenie, môže byť uložená pokuta až do výšky 500 zlotých (cca 112 eur). Od povinnosti nosiť rúško budú oslobodení iba ľudia s lekárskym potvrdením, že jeho nosenie v ich prípade nie je zo zdravotných dôvodov vhodné.



Rúška nie sú povinné v lesoch, parkoch a na zelených plochách, uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz.