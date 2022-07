Nápor dovolenkárov z Británie na prístav Dover sa zmiernil

Londýn 24. júla (TASR) - Britské úrady oznámili, že prevádzka kontrolných stanovíšť v prístave Dover sa po dvoch dňoch chaosu a náporu cestujúcich vrátila do normálu, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Britskí dovolenkári museli totiž v piatok a v sobotu, na začiatku dovolenkovej sezóny, čakať celé hodiny, kým sa dostali do prístavu Dover, podrobili sa tam pasovej a colnej kontrole a nalodili na trajekty do Francúzska.



Britské úrady spresnili, že tento víkend prešlo prístavom už približne 72.000 cestujúcich, dodala AFP monitorovaná agentúrou TASR.



Vláda Spojeného kráľovstva za chaos obvinila Francúzsko, ktoré podľa nej podcenilo personálne obsadenie hraničných priechodov v prístave, čo rýchlo vyvolalo odmietavú reakciu zo strany Paríža.



Francúzski zákonodarcovia vysvetlili, že kontroly teraz trvajú dlhšie preto, že Británia má po svojom vystúpení z EÚ štatút "tretej krajiny" mimo EÚ. Vyzvali tiež na zlepšenie vybavenia objektov hraničnej kontroly v Doveri.



Brexitom sa ukončil voľný pohyb osôb z Británie do členských štátov EÚ a po prvýkrát po desaťročiach sa na hraniciach obnovili systematické pasové kontroly a colné kontroly. Francúzski pohraničníci ich vykonávajú v Doveri spolu so svojimi britskými kolegami.