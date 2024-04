Naprieč Izraelom sa v súvislosti s útokom ozývali sirény a výbuchy

Tel Aviv 14. apríla (TASR) - Izraelská armáda v noci na nedeľu v súvislosti s prebiehajúcim iránskym útokom informovala o spustení sirén na severe a juhu Izraela, v oblasti Mŕtveho mora, v Jeruzaleme aj viacerých miest na západnom brehu Jordánu. Z krajiny zatiaľ hlásia jedného zraneného, informuje TASR podľa správy denníka the Times of Israel.



"Pripomínam , že bez ohľadu na to, odkiaľ je hrozba spustená, keď zaznie poplach, musíte vstúpiť do krytu a čakať tam najmenej desať minút. V prípade, že tam budete musieť zostať dlhšie, budeme vás v reálnom čase informovať," odkázal Izraelčanom hovorca armády Daniel Hagari. Verejnosť vyzval, aby sa zdržala šírenia neoverených správ.



Izraelské systémy protivzdušnej obrany sú podľa neho "plne funkčné a zachytávajú hrozby všade, kde je to potrebné".



Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje medzičasom informovala, že jordánske stíhačky nad krajinou zostrelili desiatky iránskych dronov smerujúcich do Izraela. Podľa Reuters ide o dramatický prejav podpory zo strany Ammánu, ktorý ostro kritizoval izraelské vedenie vojny v Pásme Gazy.



Britské ministerstvo obrany vyhlásením potvrdilo, že do obrany Izraela sa zapájajú aj stíhačky Spojeného kráľovstva, ktoré "podľa potreby" zachytia všetky vzdušné útoky. Nemenovaný zdroj pre agentúru AFP povedal, že na zostreľovaní iránskych dronov sa podieľajú aj americké sily.



Diplomatická misia Iránu pri OSN na sociálnej sieti X uviedla, že iránsky útok na Izrael je odvetou za nálet z 1. apríla, ktorý v sýrskom hlavnom meste Damask zasiahol budovu susediacu s iránskym veľvyslanectvom, slúžiacu ako konzulát.



Pri útoku zahynuli dvaja iránski brigádni generáli a päť ďalších členov vplyvných revolučných gárd. Irán z útoku obvinil Izrael, ten sa k nemu oficiálne nevyjadril. Podľa iránskej diplomatickej misie sa odvetným útokom na Izrael "považuje záležitosť za uzavretú".