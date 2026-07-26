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Napriek pokusom o záchranu uviaznutá veľryba v Argentíne uhynula
Záchranné tímy dúfali, že využijú príliv, aby veľrybu dostali celú do vody a nasmerovali ju do hlbších vôd.
Autor TASR
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Buenos Aires 26. júla (TASR) - Vráskavec sejval, ktorý uviazol na plytčine v argentínskej rieke Río de la Plata, uhynul napriek rozsiahlej záchrannej operácii, oznámila v sobotu ochranárska nadácia Temaikén. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Žiaľ, napriek veľkej snahe, zviera neprežilo,“ uviedla nadácia.
Záchranné tímy strávili viac ako deň pokusmi o vyslobodenie veľryby, ktorá podľa miestnych médií merala približne 7 metrov, potom, ako uviazla pri pobreží San Fernanda, predmestia na severe Buenos Aires.
Stav veľryby bol od začiatku označovaný za kritický, keďže celá jej telesná hmotnosť spočívala na bruchu, čo vplývalo na funkciu vnútorných orgánov. Záchranári jej vlhčili kožu, aby znížili stres.
Záchranné tímy dúfali, že využijú príliv, aby veľrybu dostali celú do vody a nasmerovali ju do hlbších vôd. Pokus však nebol úspešný.
V tejto časti rieky Río de la Plata sú bežné veľké výkyvy prílivu a odlivu a početné pieskové plytčiny.
Veľrybu prvýkrát spozorovali v piatok. Počas zimy na južnej pologuli migrujú vráskavce sejval na sever pozdĺž argentínskeho atlantického pobrežia. Nadácia uviedla, že veľryba sa pravdepodobne dezorientovala v dôsledku kombinácie environmentálnych faktorov alebo zdravotného problému, plávala proti prúdu a nakoniec uviazla na pieskovej plytčine.
„Žiaľ, napriek veľkej snahe, zviera neprežilo,“ uviedla nadácia.
Záchranné tímy strávili viac ako deň pokusmi o vyslobodenie veľryby, ktorá podľa miestnych médií merala približne 7 metrov, potom, ako uviazla pri pobreží San Fernanda, predmestia na severe Buenos Aires.
Stav veľryby bol od začiatku označovaný za kritický, keďže celá jej telesná hmotnosť spočívala na bruchu, čo vplývalo na funkciu vnútorných orgánov. Záchranári jej vlhčili kožu, aby znížili stres.
Záchranné tímy dúfali, že využijú príliv, aby veľrybu dostali celú do vody a nasmerovali ju do hlbších vôd. Pokus však nebol úspešný.
V tejto časti rieky Río de la Plata sú bežné veľké výkyvy prílivu a odlivu a početné pieskové plytčiny.
Veľrybu prvýkrát spozorovali v piatok. Počas zimy na južnej pologuli migrujú vráskavce sejval na sever pozdĺž argentínskeho atlantického pobrežia. Nadácia uviedla, že veľryba sa pravdepodobne dezorientovala v dôsledku kombinácie environmentálnych faktorov alebo zdravotného problému, plávala proti prúdu a nakoniec uviazla na pieskovej plytčine.