Napriek prímeriu v Gaze prišli o život ďalší dvaja Palestínčania
Prímerie medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, sprostredkované Spojenými štátmi, Egyptom a Katarom, platí od piatka 10. októbra.
Autor TASR
Gaza 15. októbra (TASR) – Izraelskí vojaci v stredu v palestínskom Pásme Gazy smrteľne postrelili dvoch Palestínčanov, ktorí v skupine ďalších osôb prekročili líniu, na ktorú sa stiahli izraelské jednotky. Incident sa odohral v severnej časti Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Vojaci spustili paľbu, aby odstránili hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení a opätovne vyzvala obyvateľov Gazy, aby sa nepribližovali k izraelským jednotkám, ktoré naďalej zostávajú rozmiestnené na viac než polovici územia palestínskej pobrežnej enklávy.
O spomínanom incidente informovala aj palestínska tlačová agentúra WAFA, podľa ktorej k nemu došlo v štvrti Šudžáajá na východe mesta Gaza.
V južnej časti Pásma Gazy izraelská armáda zatkla 24 Palestínčanov – deviatich v meste Fuchárí východne od Chán Júnisu a ďalších pätnásť v meste an-Nasr severovýchodne od Rafahu, dodala WAFA.
