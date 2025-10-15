Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Zahraničie

Napriek prímeriu v Gaze prišli o život ďalší dvaja Palestínčania

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prímerie medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, sprostredkované Spojenými štátmi, Egyptom a Katarom, platí od piatka 10. októbra.

Autor TASR
Gaza 15. októbra (TASR) – Izraelskí vojaci v stredu v palestínskom Pásme Gazy smrteľne postrelili dvoch Palestínčanov, ktorí v skupine ďalších osôb prekročili líniu, na ktorú sa stiahli izraelské jednotky. Incident sa odohral v severnej časti Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Vojaci spustili paľbu, aby odstránili hrozbu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení a opätovne vyzvala obyvateľov Gazy, aby sa nepribližovali k izraelským jednotkám, ktoré naďalej zostávajú rozmiestnené na viac než polovici územia palestínskej pobrežnej enklávy.

Prímerie medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, sprostredkované Spojenými štátmi, Egyptom a Katarom, platí od piatka 10. októbra.

O spomínanom incidente informovala aj palestínska tlačová agentúra WAFA, podľa ktorej k nemu došlo v štvrti Šudžáajá na východe mesta Gaza.

V južnej časti Pásma Gazy izraelská armáda zatkla 24 Palestínčanov – deviatich v meste Fuchárí východne od Chán Júnisu a ďalších pätnásť v meste an-Nasr severovýchodne od Rafahu, dodala WAFA.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete