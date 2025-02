Napriek rozporom chcú FPÖ a ÖVP pokračovať v rokovaniach o novej vláde

Viedeň 10. februára (TASR) - Rozhovory krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) o vytvorení novej vlády boli v pondelok na pokraji zlyhania. Obe strany chcú však v rokovaniach, ktoré trvajú už mesiac, pokračovať. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



Rozpory medzi FPÖ a ÖVP vyplývajú hlavne z ich odlišných pohľadov na EÚ a zahraničnú politiku. Ich diskusie zatieňuje niekoľko sporných bodov súvisiacich s touto oblasťou. FPÖ napríklad žiada nevpúšťanie migrantov cez rakúske hranice a pozastavenie práva utečencov na azyl prostredníctvom mimoriadneho zákona.



Kritickým bodom rokovaní je aj postoj lídra FPÖ Herberta Kickla k Európskej únii. Kickl by sa ako nový rakúsky kancelár mohol spojiť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a blokovať dôležité rozhodnutia EÚ - napríklad o podpore Ukrajiny v jej obrane proti Rusku, píše DPA. Predmetom nezhody je tiež post ministra vnútra.



Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a liberálna strana NEOS medzičasom zdôraznili svoju ochotu opäť začať koaličné rozhovory s ÖVP. Prvé kolo takýchto rokovaní začiatkom januára po približne sto dňoch stroskotalo.



Líder SPÖ Andreas Babler pre televíziu ORF uviedol, že vzhľadom na možnú koalíciu medzi FPÖ a ÖVP nebude mať jeho strana pri prípadných nových rokovaniach žiadne nekompromisné požiadavky.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra 2024 so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovala ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami hlasov.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen poveril zostavením novej vlády najskôr ľudovcov, no po neúspechu ich rokovaní dostal toto poverenie Kickl. Ten s ponukou na koalíciu oslovil práve ÖVP, s ktorou dosiaľ rokuje.