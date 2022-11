Napriek snahám Austrálie je Veľká koralová bariéra stále v ohrození

Paríž 28. novembra (TASR) - Veľkej koralovej bariére v Austrálii naďalej hrozí zaradenie na zoznam lokalít svetového dedičstva v ohrození.



Upozornila na to dvojica expertov z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a z Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN).



Podľa nich degradácia tohto jedinečného ekosystému pokračuje pod vplyvom kombinácie účinkov globálneho otepľovania a rôznych znečistení súvisiacich s poľnohospodárstvom a rybolovom.



Podľa odbornej správy, ktorá bola zverejnená v pondelok v Paríži, je úsilie Austrálie o ochranu Veľkej koralovej bariéry bezprecedentné, ale musí sa zintenzívniť, ak nemá byť zaradená na zoznam ohrozených lokalít UNESCO.



Autori správy uvádzajú, že na zníženie odtoku dusičnanov a fosforečnanov bolo síce vynaložené veľké úsilie, ale v nasledujúcich troch rokoch je potrebné dosiahnuť ešte väčšie zníženie objemov týchto znečisťujúcich látok, než sa dosiahlo od roku 2009.



Vlani v júli Austrália unikla zaradeniu Veľkej koralovej bariéry do zoznamu lokalít v ohrození.



Výbor pre svetové dedičstvo sa vtedy - po intenzívnom lobovaní zo strany Austrálie - rozhodol toto rozhodnutie odložiť. Členovia výboru vrátane Číny, Ruska a Saudskej Arábie uviedli, že Canberra by mala dostať viac času na preskúmanie svojho úsilia o ochranu prírody.



Vládu konzervatívneho premiéra Scotta Morrisona v máji vystriedal stredoľavý kabinet pod vedením Anthonyho Albaneseho, ktorý prisľúbil ekologickejšiu politiku. Aj hovorca UNESCO pre agentúru AFP povedal, že "so súčasnou vládou prebieha konštruktívny dialóg".



Zdroj oboznámený s problematikou v rozhovore pre AFP označil pondelkovú správu expertov UNESCO a IUCN za "plán predložený austrálskej vláde, ktorá by mala povedať, čo s ním zamýšľa urobiť". Zdroj konštatoval, že cesta k záchrane Veľkej koralovej bariéry existuje, pričom výsledky môže priniesť len "silná a rýchla akcia".



Aby bola nejaká lokalita zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, musí mať "výnimočnú univerzálnu hodnotu", napísala AFP. Zápis do tohto zoznamu zvyčajne pre danú lokalitu znamená zvýšený cestovný ruch a lepší prístup k finančným prostriedkom a vedeckým poznatkom. Tieto výhody sú však ohrozené, keď sa daný subjekt dostane do zoznamu lokalít v ohrození, čo je v súčasnosti prípad asi 50 lokalít na celom svete. Zo zoznamu svetového dedičstva boli úplne vyradené len tri lokality, poznamenala AFP.