Napriek zníženiu úrokových sadzieb Trump opäť útočí na centrálnu banku

Washington 31. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) znížila v stredu (30. 10.) úrokové sadzby, už tretíkrát tento rok. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi to však nestačilo a tak ako niekoľkokrát predtým, aj teraz zaútočil na Federálny rezervný systém a najmä na šéfa banky Jeroma Powella. Podľa Trumpa kroky banky poškodzujú konkurencieschopnosť USA.



"Fed nás dostáva do konkurenčnej nevýhody. Našim problémom nie je Čína, je to Fed," uviedol Trump na Twitteri s tým, že úrokové sadzby v USA by mali byť nižšie, než sú v Nemecku, Japonsku a inde.



Fed znížil v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. Banka uviedla, že najnovšie uvoľnenie menovej politiky by malo podporiť ekonomiku a zabezpečiť, že obchodné spory a spomalenie ekonomiky vo svete ju nestiahnu do recesie. Zároveň však signalizovala, že k ďalšiemu zníženiu sadzieb tak skoro nepristúpi a urobiť to plánuje až vtedy, keď v ekonomike nastane obrat k horšiemu.