NARAS:Piesne vytvorené len s umelou inteligenciou nemôžu získať Grammy

Los Angeles 17. júna (TASR) - Americká Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) prijala niekoľko rozhodnutí, týkajúcich sa amerických hudobných cien Grammy a využitia umelej inteligencie v populárnej hudbe. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



"Dielo, ktoré neobsahuje žiadne ľudské autorstvo, nemôže získať cenu Grammy v žiadnej kategórii," uviedli predstavitelia NARAS v súvislosti s novým "Protokolom o umelej inteligencii," zverejneným v piatok.



Toto pravidlo bolo stanovené na zasadnutí správnej rady akadémie, ktoré sa konalo minulý mesiac a kde sa rozhodlo, že diela, ktoré obsahujú prvky umelej inteligencie, môžu získať Grammy iba ak je ľudský tvorca zodpovedný za "významný" príspevok k hudbe a/alebo textu.



Toto oznámenie prichádza krátko po tom, čo Paul McCartney oznámil, že ohlásená "posledná nahrávka Beatles" bola zložená pomocou umelej inteligencie extrahovaním hlasu Johna Lennona zo starej demo nahrávky. McCartney vtedy opísal umelú inteligenciu ako "niečo desivé, no zároveň vzrušujúce" a dodal, že "ešte len uvidíme, kam to povedie".



NARAS už skôr tento týždeň oznámila, že na budúcoročnom udeľovaní hudobných cien Grammy budú figurovať nové kategórie vrátane ceny za najlepší africký hudobný výkon. Okrem ceny za nahrávku, ktorá využíva "jedinečné miestne výrazy z celého afrického kontinentu", sa na 66. ročníku týchto prestížnych hudobných cien udelí aj trofej za najlepší alternatívny jazzový album (Best Alternative Jazz Album) a najlepšiu popovú tanečnú skladbu (Best Pop Dance Recording).



O nominácie na Grammy 2024 sa bude môcť uchádzať hudba vydaná v období od 1. októbra 2022 do 15. septembra 2023.