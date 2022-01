Nárast počtu prípadov covidu zvýši tlak na nemocnice, varuje Johnson

Londýn 3. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že štátne nemocnice v krajine budú v nadchádzajúcich týždňoch v dôsledku prudkého nárastu prípadov nákazy koronavírusom vystavené "značnému tlaku". Informovala o tom agentúra AFP.



Johnson počas návštevy očkovacieho centra povedal, že "tlak na nemocnice (britskej Národnej zdravotnej služby) NHS bude v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov značný" vzhľadom na šírenie koronavírusového variantu omikron.



Spojené kráľovstvo zaznamenalo v posledných dňoch roka 2021 rekordný prírastok nakazených. V krajine v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo už takmer 149.000 ľudí.



Johnson uviedol, že si je vedomý vysokej neprítomnosti zdravotníckeho personálu v nemocniciach v dôsledku covidu, a v súvislosti s tým dodal, že sa hľadajú riešenia s cieľom presunúť ľudí do oblastí, ktoré sú obzvlášť vážne postihnuté.



Miestne noviny The Sunday Times informovali, že v piatok neprišlo do práce približne 50.000 zamestnancov NHS, keďže boli z dôvodu covidu chorí alebo v karanténe.



Johnson vyzval verejnosť na očkovanie, pričom oznámil, že tento týždeň sú voľné termíny pre dva milióny ľudí.



Predseda vlády zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nesprísniť v Anglicku epidemiologické obmedzenia počas obdobia sviatkov na rozdiel od iných regiónov Spojeného kráľovstva.



"Samozrejme, že všetky opatrenia neustále posudzujeme, ale kombinácia vecí, ktoré momentálne robíme, je podľa mňa správna," dodal Johnson. Variant omikron sa podľa neho totiž "celkom presvedčivo" javí ako menej závažný než varianty delta alebo alfa.