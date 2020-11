Náraz auta do policajnej stanice v Londýne nebol teroristickým útokom

Britská polícia v stredu 11. novembra 2020 večer zadržala muža po tom, čo do policajnej stanice v severnej časti Londýna narazilo auto. Vozidlo, ktoré narazilo do prednej časti budovy stanice, zostáva na mieste, kde bola prítomná aj špeciálna jednotka. Na snímke miesto činu na policajnej stanici v Edmontone v Enfielde v severnom Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - Incident, počas ktorého auto vrazilo do policajnej stanice v severnom Londýne, nebol teroristickým útokom. Vo štvrtok to oznámila britská Metropolitná polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.Príslušníkov polície privolali na miesto činu k policajnej stanici v severolondýnskej časti Edmonton v stredu o 18.58 h miestneho času (19.58 h SEČ) a tam zistili, že do vchodu stanice nabúralo auto.Na miesto boli privolané aj sanitky a hasičské posádky.Policajní príslušníci následne zatkli 45-ročného muža pre podozrenie z podpaľačstva a mnohých ďalších trestných činov, uviedla Metropolitná polícia.Podozrivý údajne z auta po náraze vystúpil a pokúsil sa ho podpáliť pomocou benzínu. Aj neoverený videozáznam zverejnený v stredu večer na sociálnych sieťach zachytáva, ako muž vystupuje z auta a následne na cestu vylieva tekutinu, ktorú potom zapáli.Pri incidente neutrpel zranenia žiaden policajt ani nikto z verejnosti.Obyvatelia z okolitých domov, ktorých evakuovali, sa mohli vrátiť domov a policajti zo stanice dostali pokyn, že sa tiež môžu vrátiť do budovy.Detektívi vyzvali verejnosť, aby im poslala akékoľvek fotografie alebo záznamy, lebo im môžu pomôcť pri vyšetrovaní.povedal veliteľ Metropolitnej polície Ade Adelekan.