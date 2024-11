Náraz auta do športového centra má 35 obetí a 43 zranených

Peking 12. novembra (TASR) - Po pondelkovom náraze auta do ľudí v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj zomrelo 35 ľudí a 43 je zranených, informovala v utorok polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Šesťdesiatdvaročný vodič z miesta incidentu ušiel, polícia ho však neskôr zadržala. Identifikovala ho len jeho priezviskom Fan.



Predbežné vyšetrovanie podľa polície naznačuje, že motívom zadržaného muža bola nespokojnosť s rozdelením majetku pri rozvode. Policajti ho našli v aute, ako sa rezal nožom, a "okamžite ho zastavila a poslala do nemocnice na ošetrenie". Momentálne je v kóme pre zranenia, ktoré si sám spôsobil na krku a iných častiach tela a "nie je schopný podrobiť sa výsluchu".



K situácii sa pomerne nezvyčajne vyjadril aj čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý vyzval na potrestanie páchateľa v súlade so zákonom



Bezprostredne nebolo zrejmé, či išlo o útok alebo o nehodu, polícia len oznámila, že incident vyšetruje. Stal sa v predvečer každoročnej leteckej šou v meste Ču-chaj.



Športové centrum vo štvrti Siang-čou obvykle navštevujú stovky ľudí, po incidente ho až do odvolania zatvorili.



Polícia pôvodne informovala, že vozidlo v pondelok večer zrazilo "niekoľko" chodcov. Presný počet nebol bezprostredne známy, iba jedna z nemocníc hlásila prijatie 20 zranených. Úmrtia a zvýšenie počtu zranených oznámila polícia až v utorok.



Vyhľadávanie incidentu podľa AP bolo v utorok ráno na čínskych sociálnych médiách prísne cenzurované. Pri vyhľadávaní športového centra na sieti Weibo sa objavilo len niekoľko príspevkov a iba zopár z nich odkazovalo bez fotografií alebo podrobností na to, že sa niečo stalo. Stiahnuté boli aj články čínskych médií o incidente.