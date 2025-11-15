< sekcia Zahraničie
Náraz autobusu do zastávky v Štokholme podľa polície nebol úmyselný
Poschodový autobus narazil do ľudí čakajúcich na zastávke počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky.
Autor TASR
Štokholm 15. novembra (TASR) - Švédska polícia v sobotu uviedla, že piatkový smrteľný náraz poschodového autobusu do ľudí čakajúcich na zastávke v centre Štokholmu bola zrejme nehoda. O život prišli traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Z materiálov, ktoré sme doteraz analyzovali vrátane výpovedí svedkov a fotografií neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by incident bol úmyselný,“ uviedol hovorca štokholmskej polície Ola Osterling. Dodal, že vodič autobusu ostáva po nehode v nemocnici.
Poschodový autobus narazil do ľudí čakajúcich na zastávke počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky. K nešťastiu došlo v štvrti Östermalm v blízkosti stanice metra Tekniska Högskolan a neďaleko Kráľovského technického inštitútu (KTH). Podľa záchranných zložiek nebol poschodový autobus v službe a preto sa v ňom nenachádzali cestujúci.
