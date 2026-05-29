NÁRAZ DRONU DO BYTOVKY V RUMUNSKU: Incident odsúdili ďalšie krajiny
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany.
Autor TASR
Londýn 29. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Spojeného kráľovstva a Nemecka, Yvette Cooperová a Johann Wadephul, v piatok dôrazne odsúdili dronový incident v rumunskom meste Galati. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Ruské narušenie vzdušného priestoru NATO, zasiahnutie obytnej budovy v Rumunsku, je extrémne nebezpečné a bezohľadné. Spojené kráľovstvo dôrazne odsudzuje túto vážnu eskaláciu, ktorá ohrozuje životy. Som v kontakte s rumunským ministrom zahraničných vecí. Spojené kráľovstvo stojí jednotne s Rumunskom a všetkými spojencami pri obrane každého centimetra územia NATO,“ napísala na sociálnej sieti X šéfka britskej diplomacie.
Podľa Wadephula „bezohľadné správanie Ruska naďalej ohrozuje našu kolektívnu bezpečnosť“. „Našou odpoveďou je jednota. Stojíme pri Rumunsku. Myslíme na tých, ktorí boli zranení pri dnešnej havárii dronu. Budeme naďalej posilňovať ukrajinskú a európsku obranu v NATO,“ napísal v príspevku na X.
Nemecký kancelár Friedrich Merz neskôr uviedol, že incident opäť ukázal ruskú „ochotu eskalovať“. „Tento incident opäť zdôrazňuje potrebu silného postavenia NATO na východnom krídle. Sme pripravení brániť každý centimeter spojeneckého územia,“ napísal na sociálnych sieťach.
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.
Záchranné služby na sociálnej sieti Facebook informovali, že dron zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý jeho náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.
Pre incident vyslali rumunské ozbrojené sily do vzduchu aj dve stíhačky F-16 a vrtuľník, ktoré mali povolenie strieľať na prípadné ciele. Obyvateľom dotknutých oblastí boli takisto zaslané varovné správy.
Odkedy Moskva začala ostreľovať ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, narušili ruské drony rumunský vzdušný priestor už 28-krát, oznámilo v piatok rumunské ministerstvo obrany. Aj v noci na piatok podľa ukrajinských úradov zaútočilo niekoľko bezpilotných lietadiel na prístav Izmajil v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom.
