Náraz vozidla do budovy školy vo Wimbledone si vyžiadal jednu obeť

Policajti uzatvárajú ulicu, kde auto narazilo do budovy základnej školy vo Wimbledone v Londýne 6. júla 2023. Jedno dievča zahynulo vo štvrtok v londýnskej štvrti Wimbledon po tom, čo terénne auto narazilo do budovy jednej z tamojších základných škôl. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Vodičku na mieste zadržala polícia, je podozrivá zo spôsobenia smrteľnej nehody nebezpečnou jazdou. Polícia incident nevyšetruje ako teroristický čin. Podľa denníka Daily Mail žene prišlo počas jazdy nevoľno, v dôsledku čoho stratila kontrolu nad vozidlom. Tamojšie úrady pôvodne informovali o deviatich zranených osobách vrátane siedmich detí. K nehode došlo neďaleko dejiska tenisového turnaja Wimbledon. Školu navštevujú dievčatá od štyroch do jedenásť rokov. Deti boli v čase nehody vonku na podujatí pri príležitosti záveru školského roka.