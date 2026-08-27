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Náraz vozidla do davu ľudí si vyžiadal jednu obeť
Vodič po čine z miesta ušiel, no policajné zložky ho krátko na to vypátrali a zadržali.
Autor TASR
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Caen 27. augusta (TASR) - Muž vrazil v stredu autom do davu ľudí v meste Caen na severozápade Francúzska. O život prišla jedna osoba a ďalších desať utrpelo zranenia, uviedli tamojší hasiči a polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa policajného zdroja páchateľ nasmeroval vozidlo do davu blízko tamojšej železničnej stanice po tom, čo na mieste došlo k potýčke. Jedného podozrivého už policajné zložky zadržali, píše AFP.
Hasiči spresnili, že pri incidente prišla o život jedna osoba, kým ďalší štyria ľudia utrpeli vážne zranenia a šesť osôb bolo zranených ľahko.
Okolie stanice v Caen bolo okamžite kompletne uzavreté a na mieste zasahoval veľký počet hasičov, záchranárov a zdravotníckych tímov, pričom dočasne pozastavená bola aj železničná doprava.
Podľa prvotných zistení polície nešlo o teroristický útok, ale o vyvrcholenie banálnej hádky a fyzickej potýčky v neďalekom bare. Jeden z aktérov konfliktu po bitke sadol do auta a úmyselne ním nasmeroval do skupiny približne desiatich ľudí, uvádza denník Le Parisien. Presný motív či príčina potýčky doposiaľ neboli bezprostredne známe.
Vodič po čine z miesta ušiel, no policajné zložky ho krátko na to vypátrali a zadržali.
Podľa policajného zdroja páchateľ nasmeroval vozidlo do davu blízko tamojšej železničnej stanice po tom, čo na mieste došlo k potýčke. Jedného podozrivého už policajné zložky zadržali, píše AFP.
Hasiči spresnili, že pri incidente prišla o život jedna osoba, kým ďalší štyria ľudia utrpeli vážne zranenia a šesť osôb bolo zranených ľahko.
Okolie stanice v Caen bolo okamžite kompletne uzavreté a na mieste zasahoval veľký počet hasičov, záchranárov a zdravotníckych tímov, pričom dočasne pozastavená bola aj železničná doprava.
Podľa prvotných zistení polície nešlo o teroristický útok, ale o vyvrcholenie banálnej hádky a fyzickej potýčky v neďalekom bare. Jeden z aktérov konfliktu po bitke sadol do auta a úmyselne ním nasmeroval do skupiny približne desiatich ľudí, uvádza denník Le Parisien. Presný motív či príčina potýčky doposiaľ neboli bezprostredne známe.
Vodič po čine z miesta ušiel, no policajné zložky ho krátko na to vypátrali a zadržali.